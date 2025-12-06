Els secrets per saber quan i a quina temperatura cal posar la calefacció
A més, descobriràs quin manteniment has de fer als radiadors perquè tinguin una major eficiència energètica
Lola Gutiérrez
Ara sí que podríem dir que a totes les llars que hi ha calefacció, segurament en algun moment s'ha obert per tal d'estar més calentons. A fora fa fred, però dins de casa les temperatures poden arribar a ser més baixes segons el sol que li toqui i els materials de l'habitatge, entre altres. Però, saps a quina temperatura has de mantenir la calefacció si vols estalviar i mantenir un clima satisfactori?
Abans d'encendre la calefacció, és crucial revisar el sistema per garantir-ne l'òptim rendiment i seguretat. Si la calefacció és elèctrica, només cal verificar que l'interruptor funcioni correctament i netejar la pols acumulada als radiadors per optimitzar-ne l'eficiència. En el cas de les estufes de llenya, és imprescindible fer una neteja professional de la xemeneia o el conducte d'evacuació de fums per prevenir incendis i assegurar una combustió correcta. Per als sistemes de calefacció de gas, es recomana una revisió professional de la caldera i purgar els radiadors per eliminar l'aire acumulat i assegurar-ne un funcionament eficient.
Temperatura ideal per a cada habitació
La temperatura ideal per encendre la calefacció varia segons l'estança de la casa. Als dormitoris, es recomana una temperatura d'entre 15 °C i 17 °C. Una temperatura superior pot dificultar el descans. Un bon edredó o manta proporciona la calor necessària per dormir confortablement sense necessitat de sobreescalfar l'habitació. Per a la resta de la casa, la temperatura recomanada és de 19 °C, sense superar els 21 °C. Superar aquest límit implica una despesa energètica innecessària. Cada grau que es redueix la temperatura de la calefacció suposa un estalvi del 7% en el consum energètic, fet que es tradueix en un estalvi significatiu al final de la temporada d'hivern.
Tot i que aquestes temperatures són recomanacions generals, la percepció del fred varia entre persones. Alguns poden sentir fred a 20 °C, mentre que altres se senten còmodes a temperatures més baixes. Observar els senyals que ens dona el nostre cos, com calfreds o sensació de mans i peus freds, és un bon indicador que la temperatura ambient és massa baixa. En el cas dels nens, que són més sensibles als canvis de temperatura, si es queixen de fred fins i tot amb roba abrigada, és un senyal clar que cal encendre la calefacció. Parar atenció al benestar tèrmic és fonamental, ja que un ambient fred pot afectar la seva salut.
A part de la temperatura, altres factors influeixen a la sensació tèrmica. La humitat relativa de l'aire, la velocitat del vent i la vestimenta que fem servir juguen un paper important. Mantenir una humitat adequada, evitar corrents d'aire i vestir-se amb roba abrigada permeten sentir-se confortable a temperatures més baixes, reduint la necessitat d'utilitzar la calefacció de forma intensiva.
Altres consells
Hi ha alguns trucs addicionals per optimitzar el confort tèrmic i reduir el consum energètic:
- Tancar persianes i cortines en fosquejar: Això crea una barrera aïllant que impedeix l'entrada del fred de l'exterior.
- Utilitzar cortines gruixudes o dobles: Augmenten l'aïllament tèrmic de les finestres, reduint les pèrdues de calor.
- Segellar les finestres amb rivets o escuma aïllant: Evita les filtracions d'aire fred, millorant l'eficiència energètica.
Encendre la calefacció no implica necessàriament un malbaratament energètic. La clau és trobar l'equilibri entre confort i estalvi. Mantenint una temperatura adequada, adoptant pràctiques que millorin l'aïllament tèrmic de l'habitatge i fent un manteniment adequat del sistema de calefacció, és possible gaudir d'una llar càlida i confortable sense incórrer en despeses excessives.
