En una analítica, què vol dir tenir els triglicèrids alts? Què fer per baixar-los?
La hipertrigliceridèmia, és a dir, tenir els nivells de triglicèrids alts, s'associa a un risc més gran de malalties cardiovasculars i pancreatitis
Rafa Sardiña
Els triglicèrids són el principal tipus de greix, juntament amb el colesterol, que es transporta per la sang. La major part provenen d'aliments, encara que també de les calories extra que s'ingereixen, que el nostre cos no necessita, i no és capaç d'eliminar.
La hipertrigliceridèmia, que comunament es coneix com tenir els nivells de triglicèrids alts, s'associa a un risc més gran de patir malalties cardiovasculars i pancreatitis, com explica la Fundació Espanyola del Cor.
Què es considera triglicèrids alts?
Els nivells de triglicèrids es poden analitzar mitjançant una simple analítica de sang. És l'única prova on es pot comprovar si els nivells estan dins del que es considera saludable. Els triglicèrids i el colesterol són els valors que més es mesuren a les proves de sang.
- Normal. Els nivells de triglicèrids estan per sota de 150 mg/dl.
- Límit. Està entre 150 i 199 mg/dl.
- Alt. De 200 a 499 mg/dl.
- Molt alt. Els triglicèrids estan per sobre de 500 mg/dl.
Tinc els nivells de triglicèrids alts, què puc fer?
Com assenyala la Fundació Espanyola del Cor:
"S'ha de seguir una alimentació que sigui baixa en greixos saturats, que són presents als productes d'origen animal com la mantega, la nata, les carns greixoses, els lactis sencers i en alguns aliments d'origen vegetal com l'oli de coco i de palma".
Aquest tipus d'ingredients s'utilitzen en productes ultraprocessats com la brioixeria industrial i la rebosteria, per la qual cosa cal evitar-los tant sí com no per baixar els triglicèrids i mantenir-los en nivells saludables.
Els cardiòlegs de la FEC posen èmfasi en que s'han de substituir aquests aliments per altres rics en àcids grassos monoinsaturats, com per exemple:
- Oli d'oliva verge extra
- Peixos blaus (sardina, verat, tonyina, bonítol, peix espasa, salmó, seitons…)
- Nous
- Oli de canola o colza
Tots aquests productes esmentats són rics en àcids grassos omega-3, que tenen una funció cardioprotectora. A més, són els precursors d'algunes substàncies implicades en la regulació de la pressió arterial, la resposta inflamatòria i la coagulació sanguínia.
L'omega-3 no pot ser produït pel cos, per la qual cosa es considera un àcid gras essencial que cal obtenir a través de la dieta. El seu efecte cardiosaludable és el més demostrat àmpliament. Aquest tipus de greix contribueix a reduir els nivells de triglicèrids i de colesterol de la sang.
Evita que es formin coàguls, té propietats vasodilatadores i ajuda a regular la pressió arterial.
Per tant, per disminuir els nivells de triglicèrids, hem de seleccionar:
- Carns magres
- Aus sense pell
- Formatges baixos en greix
- Llets i iogurts totalment desnatats
- Retirarem, a més, el greix visible de la carn”.
Però com adverteixen des de la Fundació Espanyola del Cor, “en molts casos el greix no és visible, perquè està barrejat amb altres ingredients, com els productes de pastisseria industrial i els aliments preparats o precuinats”.
Com passa en qualsevol alimentació equilibrada i saludable, és recomanable evitar:
- Els sucres lliures
- Els que s'afegeixen als productes de pastisseria o als refrescos
- La fructosa
- L'alcohol
La FEC ressalta que “tots ells augmenten la síntesi hepàtica de triglicèrids”.
Les begudes alcohòliques, juntament amb el tabac, l'obesitat, el sedentarisme i la diabetis no controlades, són factors de risc per a uns triglicèrids alts.
"És fonamental optar per un estil de vida saludable, deixar de fumar i fer exercici regularment (almenys de 20 a 30 minuts d'exercici aeròbic, tres vegades a la setmana). A més, cal perdre pes en cas d'obesitat o sobrepès, i controlar la diabetis si és present".
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga