Dutxar-se al matí o al vespre: quina és la millor opció?
Analitzem quins són aquests beneficis d'una i altra opció. Tu, ets més de matí o de nit?
Eva Remolina (AMIC)
Manresa
La dutxa és un moment imprescindible en la rutina diària. Tanmateix, l’hora en què ens dutxem pot variar segons hàbits, necessitats personals i estil de vida. Dutxar-se al matí o a la tarda té avantatges específics que poden encaixar millor amb cadascú. Analitzem quins són aquests beneficis per ajudar-te a triar.
Avantatges de dutxar-se al matí
- Energia per començar el dia
- Una dutxa matinal, especialment amb aigua fresca, pot activar el cos i la ment. Estimula la circulació sanguínia i ajuda a despertar-se, preparant-te per afrontar les tasques del dia amb més energia i concentració.
- Rutina per mantenir-se net
- Durant la nit, el cos pot suar o acumular greixos a la pell. Dutxar-se al matí garanteix començar el dia amb una sensació de netedat i frescor.
- Millora de l'estat d'ànim
- Una dutxa matinal pot ser un moment relaxant o revitalitzant segons la temperatura de l’aigua i el sabó que utilitzis. Aquesta pràctica també pot millorar l’humor gràcies a l’activació del sistema nerviós.
- Preparació per als cabells i la pell
- Si et pentines o maquilles cada dia, dutxar-te al matí permet treballar amb els cabells nets i la pell hidratada i renovada.
Avantatges de dutxar-se a la tarda o al vespre
- Relaxació després d’un dia intens
- Una dutxa a la tarda o al vespre és ideal per desconnectar i relaxar-se. L’aigua tèbia ajuda a reduir l’estrès, relaxar els músculs i preparar el cos per dormir millor.
- Eliminació d’impureses acumulades
- Durant el dia, la pell entra en contacte amb pol·lució, suor i altres agents externs. Dutxar-se al final del dia elimina aquestes impureses, deixant la pell neta i lliure de toxines.
- Millora de la qualitat del son
- Estudis suggereixen que una dutxa amb aigua tèbia unes dues hores abans d’anar a dormir pot ajudar a regular la temperatura corporal i afavorir un son profund i reparador.
- Evita anar al llit amb brutícia
- Dutxar-se a la tarda assegura que no portes al llit els bacteris o la brutícia que hagis acumulat al llarg del dia, mantenint la roba de llit més neta.
No hi ha una resposta universal per saber què és el millor: tot depèn de les necessitats i preferències personals. Si busques començar el dia amb energia, una dutxa al matí pot ser la millor elecció. D’altra banda, si necessites relaxar-te després d’una jornada llarga, la dutxa de la tarda o vespre serà més efectiva.
