La barreja "màgica" perquè les formigues no tornin a casa teva
Pren nota d'aquest truc de neteja per acabar amb aquestes bestioles molestes
C. Sona
Les formigues són una plaga comuna a moltes llars, i poden ser força molestes i difícils de controlar. Apareixen del no-res i moltes vegades no sabem com desfer-nos-en.
De forma general, podem donar-te algunes recomanacions per intentar acabar amb aquestes molestes bestioles. El primer que has de fer per acabar amb les formigues a casa teva és identificar la font de la infestació. Poden estar entrant per una esquerda a la paret, per la finestra, per la porta o per alguna altra obertura. Quan hagis identificat la font, pots prendre mesures per segellar-la.
Les formigues són atretes per les restes de menjar i les molles que queden a terra, per la qual cosa és important que netegis casa teva regularment. Presta especial atenció a la cuina i a la zona de menjador, i assegura't que no quedi cap resta de menjar exposat.
Un cop neta pots fer servir alguns repel·lents naturals que et poden ajudar a mantenir les formigues allunyades de casa teva. Per exemple, pots escampar fulles de menta, canyella en pols, pebre negre o vinagre al voltant de les àrees on has vist formigues. També pots col·locar closques de cítrics a les zones problemàtiques.
Si els mètodes anteriors no funcionen, pots fer servir insecticides per acabar amb les formigues a casa. Hi ha molts tipus d'insecticides al mercat, i has d'assegurar-te de triar un que sigui segur per utilitzar en interiors. Llegeix les instruccions amb cura i segueix les precaucions de seguretat.
Finalment, si la infestació és greu i els mètodes anteriors no han funcionat, és possible que necessitis contractar un professional perquè t'ajudi a resoldre el problema. Un exterminador pot fer servir mètodes més avançats per acabar amb les formigues i prevenir futures infestacions.
La barreja “màgica” per acabar amb les formigues
Al canal de Tiktok de @rakidag, que compta amb més de 33.000 seguidors, hem trobat una barreja que, segons ens comenta, és molt útil perquè les formigues no apareguin per casa. Es tracta de posar aquest producte a les zones on solen aparèixer aquests petits visitants, el deixes actuar i es retira o bé amb un motxo o amb una baieta.
Segons ens explica Raquel, això el que fa és eliminar el rastre que van deixant, desorientant-les i finalment, marxen.
Què porta la barreja? Doncs has de posar la mateixa quantitat d'aigua que de vinagre de neteja i un trosset de canyella en branca en un polvoritzador. Es deixa reposar un parell de dies i ja la tens a punt.
