Aquesta és la humitat més habitual a casa teva quan arriba el fred: així la pots mantenir a ratlla
El gest que et permetrà fer que el vapor d'aigua surti de l'habitatge i millori la qualitat de l'aire
Pedro G. Cuesta
Quan comença a fer fred, la humitat relativa sol augmentar temporalment, especialment a la nit o a primera hora del matí. Això passa perquè, quan el dia es torna fred en pondre’s el sol, la temperatura baixa ràpidament. Com que l’aire fred no reté bé el vapor d’aigua, la humitat relativa puja encara que la quantitat d’aigua a l’aire no canviï.
Durant les primeres hores de fred, si la humitat relativa supera el 80-90%, es pot formar rosada o boira, especialment en zones on hi ha masses d’aigua o vegetació. Això succeeix perquè l’aire satura d’humitat i comença a condensar.
Puja la temperatura
Durant el dia, quan hi ha sol, la temperatura pot pujar una mica i la humitat relativa tendeix a baixar. És habitual que, encara que l’aire continuï fred, la humitat no sigui tan alta com a la nit o a l’alba, especialment si el clima és sec.
En regions humides, com prop del mar o en zones amb rius o llacs, la humitat és generalment més alta quan comença el fred, i pot situar-se entre el 60 i el 80%. En regions interiors o seques, la humitat pot pujar només una mica i mantenir-se més baixa, al voltant del 40-60%.
Ventilació
Per acabar amb la humitat relativa, ventilar és molt eficaç, és a dir, qualsevol renovació d’aire, com per exemple obrir una finestra. Això és perquè el vapor d’aigua surt molt més ràpid que la calor, per les propietats físiques dels gasos.
Tanmateix, cal anar amb compte: a l’hivern, renovar l’aire sense aportar humitat pot empitjorar la qualitat de l’aire, perquè el deixa massa sec.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola