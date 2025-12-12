Estalvi
Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
Redacció
El paper higiènic és un dels productes indispensables al lavabo de qualsevol llar, on el seu ús diàriament suposa un malbaratament que afecta tant la butxaca del comprador com el medi ambient. Per aquestes raons, dosificar la despesa de paper que es fa a casa pot servir com a mesura tant d’estalvi com de sostenibilitat.
Per aconseguir-ho, hi ha diversos trucs que contribueixen a reduir el malbaratament de l’article estrella als supermercats durant l’època de confinament.
Per què aixafar-lo?
Possiblement, un dels consells més pràctics sigui el d’aixafar el rotllo de paper de vàter abans de començar-lo a utilitzar. D’aquesta manera, s’aconsegueix que giri amb més dificultat i, consegüentment, s’impedeix que al tallar s’agafin més trossos dels necessaris de manera inconscient. Comprar aquest producte en grans quantitats també pot resultar una bona via per aconseguir-lo a un preu més econòmic.
Una altra alternativa passa per substituir aquest article higiènic per tovalloles de tela reutilitzables, les quals es poden rentar després de cada ús sense haver d’acudir periòdicament al súper per reposar-les.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen
- La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa