Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic

Una persona amb un paquet de paper higiènic

Una persona amb un paquet de paper higiènic / MIGUEL LORENZO

Redacció

Barcelona

El paper higiènic és un dels productes indispensables al lavabo de qualsevol llar, on el seu ús diàriament suposa un malbaratament que afecta tant la butxaca del comprador com el medi ambient. Per aquestes raons, dosificar la despesa de paper que es fa a casa pot servir com a mesura tant d’estalvi com de sostenibilitat.

Per aconseguir-ho, hi ha diversos trucs que contribueixen a reduir el malbaratament de l’article estrella als supermercats durant l’època de confinament.

Per què aixafar-lo?

Possiblement, un dels consells més pràctics sigui el d’aixafar el rotllo de paper de vàter abans de començar-lo a utilitzar. D’aquesta manera, s’aconsegueix que giri amb més dificultat i, consegüentment, s’impedeix que al tallar s’agafin més trossos dels necessaris de manera inconscient. Comprar aquest producte en grans quantitats també pot resultar una bona via per aconseguir-lo a un preu més econòmic.

Una altra alternativa passa per substituir aquest article higiènic per tovalloles de tela reutilitzables, les quals es poden rentar després de cada ús sense haver d’acudir periòdicament al súper per reposar-les.

