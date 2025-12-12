Ibuprofèn o paracetamol: què em prenc per la grip?
Guia segura per saber quin medicament prendre durant el procés víric i quan és millor evitar-los
Redacció / EP
Quan apareixen els primers símptomes de la grip és habitual recórrer ràpidament als medicaments. “Hi ha una tendència natural a prendre pastilles abans de provar cap altra opció. I moltes vegades, amb descansar, hidratar-se bé o prendre algun aliment calent ja n’hi hauria prou”, explica el doctor Antonio Torres, del grup de Dolor de la Societat Espanyola de Medicina General i de Família (SEMFYC). La facilitat d’accés als medicaments fa que sovint se’n faci un ús precipitat o innecessari.
Segons Torres, fàrmacs com el paracetamol i l’ibuprofèn són avui alguns dels més utilitzats —i també dels més mal utilitzats—, especialment durant els processos gripals. “Moltes persones els consumeixen sense conèixer-ne els riscos. He arribat a veure gent gran prenent fins a cinc ibuprofens al dia”, afirma.
La doctora Paloma Casado, experta en Gestió del Medicament de SEMERGEN, coincideix que durant episodis de grip “s’abusa de l’ibuprofèn i, sovint, s’opta per dosis més altes del compte, pensant que acceleraran la recuperació”. Recorda que, encara que és un antiinflamatori eficaç, pot provocar problemes gàstrics, afectar el ronyó i fins i tot incrementar el risc cardiovascular si se’n fa un ús excessiu.
Els especialistes insisteixen que cap medicament per a la grip s’hauria de prendre sense supervisió mèdica, especialment en persones amb patologies prèvies.
Paracetamol o ibuprofèn: què és millor per a la grip?
La grip és un procés no inflamatori, sinó viral, i per això els experts coincideixen que el paracetamol acostuma a ser la primera opció.
Quan és recomanable el paracetamol?
- Per alleujar la febre, el mal de cap, el malestar general i els dolors musculars típics de la grip.
- És més suau per a l’estómac i, en general, millor tolerat.
Quan pot servir l’ibuprofèn?
- Si, a més de la grip, hi ha un component inflamatori, com ara mal de coll intens o dolor muscular que no millora.
- Tot i això, els experts recomanen utilitzar-lo només si el paracetamol no és suficient i evitar-lo en persones amb problemes digestius o renals.
I si tinc molta febre?
Tant el paracetamol com l’ibuprofèn són antitèrmics efectius. No obstant això, Torres recomana començar pel paracetamol, ja que no irrita l’estómac. Si la febre és alta i persistent, un professional pot indicar si convé alternar-los.
Es poden combinar?
Segons Casado, en casos de malestar molt intens, de vegades es pot intercalar paracetamol i ibuprofèn per mantenir l’efecte analgèsic sense augmentar la dosi de cap dels dos. Però insisteix que aquesta pràctica només s’ha de fer seguint instruccions mèdiques.
