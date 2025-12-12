El neuropsicòleg Álvaro Bilbao ens dona les eines per aconseguir frenar les baralles amb els nostres fills
L'educació en positiu és la millor eina per comprendre, educar en valors, amor i respecte
Tenir fills i educar-los correctament pot suposar un repte i realment, així és. Tinguin tres o quinze anys, el repte és el mateix en contextos diferents. Al més petit li hauràs d'ensenyar a gestionar la seva frustració perquè no ha aconseguit anar al parc quan ell volia, al gran li hauràs de posar límits per aconseguir que no hi hagi faltes de respecte i que surti quan i com vulgui, per exemple. Així doncs, no hi ha tanta diferència entre edats, oi?
El context social en el qual vivim encara fa que aquestes línies fines es vulguin traspassar abans per part dels fills. L'Internet i el consumisme no ajuden gens ni mica. Així doncs, ara ens toca posar-nos mans a l'obra i també posar-nos ferms, però sense faltar-los el respecte per què, bé que si anem a la feina i una persona sense voler ens tira el cafè no li direm quasi res? I què passa quan això passa amb els nostres fills? Ens els menjaríem. Doncs això, també ho hem d'aprendre.
Álvaro Bilbao, escriptor, neuropsicòleg i conferenciant té clares les regles que cal seguir per aconseguir educar bé als nostres fills i és que tenir bones maneres no és el mateix que tenir educació. Hem d'aprendre a diferenciar què és cada paràmetre i que nosaltres som els responsables d'ensenyar-los tot el millor amb amor i respecte. Educar en positiu és la millor eina que ofereix l'especialista. Amb el seu mètode i 20 anys d'experiència ha ajudat a més de 60.000 famílies.
El seu llibre "El cervell del nen explicat als pares" va ser el més venut a Espanya en el sector de l'educació el 2015
A més, ha estat traduït en vint-i-quatre idiomes i ha fet conferències a diverses parts del planeta com Madrid, Brussel·les, Nova York o Mèxic. Així doncs, aquest pare de tres nens, no parla sobre paper mullat, sinó sobre unes bases sòlides d'estudi i pràctica.
Potser ara és el moment de canviar o millorar la manera en com eduquem els nostres fills, no creieu? Si ens trobem en moments en què els nostres fills ens insulten o menyspreen, no hem de contestar al moment, sinó esperar cinc segons, dir-los pel seu nom, explicar què està passant i no cedir en aquest precís instant. Ho heu provat? Aquesta tàctica funciona i encara n'hi ha moltes més: fiables, respectuoses i amb molt d'amor i aprenentatge. Per conèixer més consells de l'expert el podeu seguir a les xarxes socials @soyalvarobilbao.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa