Enrique Rojas, psiquiatre, assegura: “Una persona feliç és la que ha sabut..."

L'expert comparteix les claus per construir un projecte vital que aporti sentit, equilibri i felicitat al dia a dia

El psiquiatre expert en relacions personals Enrique Rojas

El psiquiatre expert en relacions personals Enrique Rojas / quay

Mariona Carol Roc

Tenir un projecte de vida és, segons els especialistes en salut mental, un dels ingredients fonamentals de la felicitat.

Més que un simple pla, és un relat personal que dona coherència a les nostres decisions i orienta el nostre camí. Si “la felicitat no és una meta en si, és més un camí que es pot fer qualsevol dia si saps com fer-ho”, per la qual cosa el projecte de vida és el mapa que guia aquest trajecte.

El pla de sis passos

El psiquiatre Enrique Rojas, de 76 anys, ha compartit a les seves xarxes socials una guia en sis passos per construir un projecte de vida sòlid i orientat a la felicitat.

“Una persona feliç és aquella que ha sabut dissenyar un projecte de vida coherent i realista”, ha escrit com a descripció a la seva publicació a Instagram.

1.Un projecte personal

El primer pas, segons Rojas, és que el projecte ha de ser únic i personal, ningú no el pot dissenyar per nosaltres.

Encara que altres vides ens puguin inspirar, la ruta la traça cadascú: “Cadascú traça el seu propi camí”, afirma.

Ajustar-se a les expectatives alienes, fins i tot de la mateixa família, es pot convertir en una font d'infelicitat.

2.Coherència entre les àrees essencials

El projecte ha d'integrar de manera equilibrada cinc elements: amor, feina, cultura, amistat i aficions.

“La veu cantant la porten els dos primers, són les dues peces principals per ser feliç”, sosté el psiquiatre.

L'equilibri entre aquestes àrees contribueix a una vida més harmònica.

3.La “pentalogia bàsica”

Rojas destaca que un bon projecte de vida “ha de constar de la pentalogia bàsica” (és a dir, l'amor, el treball, la cultura, l'amistat i les aficions, anomenades anteriorment), cosa que implica reduir al mínim les contradiccions internes.

Ha de ser harmònic, proporcionat i estable, sense grans dissonàncies entre allò que es desitja, es pensa i es fa.

4.Traçar el projecte amb il·lusió

El quart pilar és la il·lusió.

Per a Rojas, “la felicitat consisteix a tenir il·lusió”, un motor que ens impulsa cap al futur. “Significa fe, anhel, esperança, entusiasme”.

Tot i que de vegades evitem il·lusionar-nos per por de la frustració, confiar que el futur pot portar bones notícies ens aporta energia i sentit.

5.El paper de la voluntat

La voluntat és la capacitat de fixar objectius concrets i lluitar-hi.

“Si també hi ha una forta motivació, la voluntat és més robusta”, assenyala Rojas.

Gràcies a ella és possible superar adversitats amb més fermesa i continuïtat.

6.Un estat d'ànim positiu

Finalment, l'expert recomana acompanyar el projecte amb una actitud positiva: “La felicitat s'acompanya d'un estat d'ànim positiu ple de matisos segons les circumstàncies que es donin en aquell moment”.

No és un optimisme ingenu, sinó una disposició emocional que afavoreix la resiliència.

Una vida amb sentit

El missatge d'Enrique Rojas convida a reflexionar sobre com construïm la nostra història.

Dissenyar un projecte de vida realista, coherent i carregat d'il·lusió es pot convertir en una eina poderosa per viure amb més benestar i plenitud.

