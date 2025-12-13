Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social
La mesura s’aplica per arreglar la quota en aquells casos en què el beneficiari no ha pogut completar els anys mínims
Pol Langa
No totes les persones aconsegueixen completar una vida laboral prou llarga com per accedir a la pensió pública de jubilació, deixant-ne moltes sense protecció davant la manca d’ingressos i l’augment del cost de la vida.
Per atendre aquests casos, la Seguretat Social ofereix una ajuda que permet afegir anys de cotització sense necessitat de treballar, amb l’objectiu de compensar situacions desfavorables. Aquest mecanisme està dissenyat únicament per equilibrar l’historial contributiu i no permet sumar anys “gratuïts” que serveixin per assolir el mínim necessari per jubilar-se.
Aquesta mesura està prevista a la Llei General de la Seguretat Social i s’anomena integració de llacunes, i pretén cobrir els mesos en què no existeix obligació de cotitzar dins del període de càlcul de la pensió.
La norma general té en compte els darrers 25 anys de cotització i es divideix el resultat entre 350.
A més, els dos anys directament anteriors a la jubilació es tenen en compte pel seu valor nominal, mentre que els altres 23 s’actualitzen en funció de la inflació del moment per conèixer quin valor tenen de manera real.
Així, aquelles persones que hagin deixat de cotitzar en algun moment d’aquests anys poden patir una reducció de la seva prestació, disminuint la seva base reguladora mitjana.
Tanmateix, no tots els treballadors tenen dret a aquesta ajuda: els autònoms en queden exclosos, però existeix una clàusula a la llei que té en compte la integració de les llacunes de cotització durant els darrers sis mesos previs al cessament de l’activitat professional.
Els treballadors del Sistema Especial Agrari per compte d’altri tampoc no hi estan inclosos, ni els empleats de la llar —encara que només durant el període transitori fins a l’any 2023— en el càlcul de la pensió d’incapacitat i de la jubilació.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir