Vacunar-se contra la grip ara serveix d'alguna cosa? Quant triga a fer efecte?
La vacunació és la mesura més eficaç per prevenir les infeccions de transmissió respiratòria com la grip, així com les complicacions
Rafa Sardiña
La campanya de vacunació contra la grip, i també contra la COVID-19, va començar el mes d'octubre passat. A la majoria de les comunitats autònomes finalitzarà a finals del mes de gener. Aquesta vacuna és gratuïta per a les persones que pertanyen als grups de risc (majors de 60 anys, immunodeprimits, amb malalties prèvies o fumadors).
Tot i això, si no pertanys a cap d'aquests grups i estàs interessat a vacunar-te contra la grip, pots consultar amb el teu metge d'Atenció Primària. La vacunació és la mesura més eficaç per prevenir les infeccions de transmissió respiratòria com ara la grip i la COVID-19, així com les seves complicacions.
Tot i això, no tots els grups de població tenen els mateixos riscos de complicacions en cas de patir qualsevol d'aquestes malalties respiratòries.
Quant triga a fer efecte la vacuna contra la grip?
Es necessiten unes “dues setmanes” perquè el nostre organisme desenvolupi protecció immunitària contra el virus de la influença. És el mateix temps que es necessita perquè la vacuna contra la COVID-19 ens protegeixi.
Per això, des de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV) recorden que "si encara no s'han vacunat, un cop recuperades, les persones que han passat la grip poden -i és molt recomanable- vacunar-se per protegir-se davant d'altres soques de la grip en circulació"
"Vacunant-nos protegim també els que ens envolten. Per això recomanem a totes les persones més grans de 60 i vulnerables que encara no ho hagin fet, que es vacunin de la grip i la COVID-19, així com als pares dels nens d'entre 6 i 59 mesos a vacunar-los davant de la grip i immunitzar els menors".
Puc contraure la grip encara que m'hagi vacunat?
Des del Servei de Salut de Castella-la Manxa subratllen que la vacuna de la grip protegeix aproximadament el 80% de les persones a qui s'administra, “per la qual cosa és possible contraure la malaltia malgrat haver estat vacunat”.
També pot passar que “s'estigui covant la grip els dies immediatament anteriors o posteriors a rebre la vacuna”.
En aquests moments “encara no hi ha protecció, ja que de mitjana han de transcórrer dues setmanes fins que la vacuna tingui efecte”.
És molt recomanable, ja que redueix la gravetat dels símptomes i el risc de complicacions greus tant a la gent gran com a la resta de grups de risc en què està aconsellada la vacunació antigripal.
Per això, cal tenir clar que:
- No evita el contagi
- Sí que protegeix contra complicacions derivades de la infecció
I és que l'administració d'una dosi cada temporada es considera necessària, ja que tots dos virus pateixen variacions en la seva estructura molecular que els permeten escapar de la protecció conferida per la vacunació o per la infecció prèvia.
També cal tenir en compte que “els anticossos produïts en resposta a la vacunació i/o infecció prèvia disminueixen amb el temps”.
La vacuna de la grip em pot provocar aquesta malaltia?
La majoria de les vacunes davant de la malaltia que s'administren actualment són vacunes inactivades que no contenen virus vius. Estan compostes per fraccions de virus o subunitats proteiques i, per tant, no poden causar grip.
Com passa amb altres vacunes, es poden produir reaccions locals o més infreqüentment febre, malestar i dolors corporals.
Aquestes reaccions s'inicien a les primeres 6-12 hores i poden persistir 1-2 dies. Les reaccions adverses més comunes, no obstant això, són menys greus que els símptomes que causa la malaltia real.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa