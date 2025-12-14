Disfàgia: Què és aquest trastorn, molt poc conegut, i què és potencialment mortal?
Es tracta d'un trastorn de la deglució, el mecanisme pel qual l'ésser humà fa passar l'aliment, la saliva i els líquids des de la boca cap a l'estómac d'una forma eficient i segura
Rebeca Gil
Per a la doctora Maria Dolores Valverde, cap del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Príncep d'Astúries, "menjar per la boca és una cosa que no apreciem fins que no ho podem fer. Nosaltres no només mengem per viure. Menjar és un plaer".
A més, entorn del menjar giren la majoria de les nostres relacions socials. Amb la família, amb els amics, ens reunim per menjar, per celebrar... I tot això es perd en el moment que hem de modificar la nostra forma de menjar, la nostra manera d'empassar.
I això és un dels aspectes que més afecten la qualitat de vida dels pacients amb disfàgia.
Però de què parlem quan ens referim a la disfàgia?
Es tracta d'un trastorn de la deglució, el mecanisme pel qual l'ésser humà fa passar l'aliment, la saliva i els líquids des de la boca cap a l'estómac d'una forma eficient i segura.
En el transcurs d'aquest recorregut, a nivell de la faringe es produeix una cruïlla de camins entre la via estomacal i la via aèria. El mecanisme muscular i sensitiu d'aquesta zona ha de funcionar correctament per evitar que el menjar prengui el camí incorrecte i s'introdueixi a la via aèria.
Si aquest complex mecanisme falla i no és segur, estem davant d'una disfàgia i les conseqüències poden ser molt greus si la malaltia no es detecta a temps.
Per a la doctora Valverde, “la disfàgia orofaríngia és un problema complex sobre el qual, a més, no hi ha gaire cultura sanitària”. Però amb l'arribada del coronavirus molts pacients greus i els seus familiars han topat de ple amb aquest trastorn.
I és que la disfàgia entre els malalts de COVID està relacionada amb la ventilació mecànica que molts han requerit per superar la malaltia.
Aquest suport respiratori consisteix a introduir un tub per la boca fins a la tràquea, o fer una traqueotomia, inserint un tub directament a través d'aquest tram de la via respiratòria.
Com és lògic, aquests procediments obliguen a sedar el pacient per fer-los.
I tant el tub com la sedació contribueixen a crear un traumatisme en aquesta zona, que és essencial per a la deglució, provocant un debilitament de tots els músculs que hi estan implicats.
Segons afirma la doctora Valverde, es tracta d'un trastorn greu ja que per si sol, amb independència de les altres patologies en curs, pot provocar la mort en un pacient crític.
I és que, si no es detecta a temps, un dels perills de la mala deglució és que es produeixi aquest pas de líquid o aliment cap a la via aèria. I si això passa, el pacient pot patir una infecció respiratòria, sobretot pneumònies, que poden complicar molt el seu estat i tenir conseqüències fatals.
Però, a més, la dificultat de deglutir lògicament produeix desnutrició. El trastorn impedeix que el malalt s'alimenti de manera eficaç, deixant d'ingerir els nutrients necessaris.
Com explica la cap de la Unitat de Rehabilitació, “la malaltia per si mateix consumeix nutrients, i com més greu és una patologia més ens desnodrim”. Però si a més apareix un trastorn per disfàgia, la recuperació del pacient es complica.
- Detectar la disfàgia és clau per millorar el pronòstic dels pacients, reduir el temps d'estada tant a l'UCI com a l'hospital
- Primer perquè la desnutrició està relacionada amb la pèrdua de massa muscular (sarcopènia), i aquest debilitament afecta tots els músculs, inclosos els que intervenen en la deglució.
- En segon lloc, perquè la nutrició està directament relacionada amb la immunitat: Una bona alimentació assegura un bon sistema immune.
- Per tot això, detectar la disfàgia és clau per millorar el pronòstic dels pacients i reduir el temps d'estada tant a l'UCI com a l'hospital, cosa que en temps de pandèmia és força recomanable.
Malalties que provoquen disfàgia
Les causes de la disfàgia són molt variades, però les podríem agrupar en tres grans grups:
- D'una banda, hi ha les causes neurològiques. Qualsevol dany cerebral (ictus, paràlisi cerebral, etc.) poden comportar una disfàgia en algun moment de l'evolució d'aquest tipus de patologies.
- També és molt habitual el trastorn de la deglució en el curs de les malalties neurodegeneratives, com ara el Parkinson, l'esclerosi múltiple, l'esclerosi lateral amiotròfica o les demències.
- Finalment, els pacients que amb càncer de cap i coll solen patir aquest trastorn. No només per la cirurgia sinó perquè els tractaments radiològics i de quimioteràpia a què s'han de sotmetre per eliminar el tumor, poden produir disfàgia fins i tot molts anys després d'haver acabat el tractament i tenir sota control la malaltia.
Si els malalts d'algun tipus d'aquestes patologies acaben ingressant en una UCI, la possibilitat que tingui disfàgia quan despertin o surtin d'aquesta unitat és molt més gran que en altres pacients.
És possible curar la disfàgia
La doctora Valverde subratlla que hi ha diferents graus de disfàgia. "Podem trobar des del qui no pot menjar absolutament res, fins al que pot menjar determinades coses. I el tractament dependrà del grau que presenti el pacient i de les seves característiques, del tipus de patologia que pateixi".
I és que, si s'hi treballa, la disfàgia és reversible en un alt percentatge de pacients.
Segons la doctora, en la majoria dels casos el trastorn de deglució pot ser “compensable i millorable, si no al 100%, sí en gran part”.
Hi ha diferents formes de tractament, però la més efectiva és modificar la textura i viscositat dels aliments tantan sòlids comquids.
La doctora il·lustra el procés amb un exemple:
"El moment en què el "bolo" alimentari passa per la cruïlla de la tràquea i la faringe dura només un segon. És un període crític. I com que el líquid passa a una velocitat de vertigen, espessir-lo pot reduir la seva velocitat i així ajudar el pacient a deglutir amb seguretat".
Hi ha una enorme varietat de dietes, que poden aconseguir que una persona amb disfàgia gaudeixi i obtingui plaer del menjar
Però també es modifiquen els aliments sòlids. Normalment, a la boca es realitza una primera trituració dels aliments. "Si la boca no està bé o no tenim dents, el procés de convertir els aliments en més manipulables es complica i això fa que sigui més fàcil de deglutir".
I no es tracta d'administrar purés contínuament
Un altre aspecte indispensable en el tractament és la salut bucodental. Tots alguna vegada hem broncoaspirat, o dit de forma més popular, se'ns n'ha anat el menjar p, pern altre costat. Però el que en general es resol tossint, en algunes ocasions pot portar problemes més grans.
Si la higiene de dents i boca no és bona, un gran nombre de bacteris es poden introduir a les vies respiratòries en cas d'ennuegament. Aquests bacteris són els que acabin provocant les infeccions pulmonars.
I finalment hi ha la rehabilitació que els professionals en logopèdia realitzen per millorar i recuperar la força de tots aquests músculs que intervenen en el procés de deglució.
Però no tots els pacients amb disfàgia poden fer aquest tipus de tractament, ja que consisteix en la realització d'una sèrie d'exercicis molt repetitius amb què es treballen músculs molt petits que habitualment no exercitem de manera conscient.
Per això està indicat només per a pacients amb una bona capacitat cognitiva.
Des de l'any 2008, a l'Hospital Universitari Príncep d'Astúries l'atenció al pacient amb disfàgia és multidisciplinari i hi col·laboren el servei d'Endocrino-Nutrició, el servei d'Otorrinolaringologia i el Servei de Rehabilitació.
Però, a més, la doctora Valverde aposta per la implicació de les cuines hospitalàries, com un element essencial per fer modificacions a la dieta d'aquests pacients, i això els permet menjar més enllà dels menús tradicionals.
"L'elaboració de dietes de fàcil deglució, que a més de tots els nutrients necessaris aportin colors, sabors, olors i textures diferents, i que facilitin el moment del menjar a pacients amb disfàgia, és fonamental".
I com que algunes vegades la patologia va més enllà de l'hospital, un cuidador ben entrenat és clau per superar el trastorn o manejar-lo de manera que no compliqui la vida del pacient.
La metgessa rehabilitadora conclou afirmant que "el que realment és important per a la recuperació és empassar. De la mateixa manera que després d'un temps de convalescència per una caiguda hem de recuperar la nostra capacitat de caminar o d'agafar pes, cal entrenar-nos per recuperar la capacitat d'empassar".
"Però cal fer-ho d'una manera eficaç i segura. Per això cal buscar el volum i la textura dels aliments ideal per anar recuperant a poc a poc la capacitat d'empassar" explica la doctora.
