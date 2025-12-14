Endometriosi: així és la malaltia que afecta milions de dones i triga anys a ser diagnosticada
L'endometriosi, malaltia que afecta una de cada deu dones, provoca dolor intens i problemes de fertilitat, i requereix un seguiment continu, ja que no existeix una cura definitiva
Rafa Sardiña
L'endometriosi és una malaltia inflamatòria crònica depenent d'hormones que afecta milions de dones a tot el món. Es caracteritza per la presència de teixit similar a l'endometri fora de l'úter, on no hauria de créixer, explica el doctor Tomàs Gómez, ginecòleg expert en endometriosi, miomes uterins i cirurgia ginecològica.
Mentre que l'endometri recobreix normalment l'interior de l'úter i es desprèn durant la menstruació, aquest teixit ectòpic també prolifera, s'inflama i sagna seguint els cicles hormonals, provocant dolor intens, problemes de fertilitat i dany en òrgans com ovaris, intestins, bufeta, urèters i fins i tot, en casos estranys, pulmons.
Es classifica com a malaltia crònica perquè actualment no existeix una cura definitiva. Com altres patologies com la diabetis o la hipertensió, requereix un seguiment continu. Fins i tot després d'una cirurgia amb èxit, els símptomes o lesions poden reaparèixer si no es manté un abordatge mèdic i hàbits de vida adequats.
L'endometriosi s'origina per alteracions genètiques, immunològiques i metabòliques, per això l'extirpació quirúrgica dels implants pot millorar els símptomes, però no elimina la predisposició de per vida. La gravetat sol disminuir després de la menopausa, en dependre d'hormones.
El retard del diagnòstic: 8 a 10 anys d'espera
Una de les grans preocupacions és que l'endometriosi triga de mitjana entre 8 i 10 anys a ser diagnosticada, malgrat afectar almenys 1 de cada 10 dones. Les causes són múltiples:
- Normalització del dolor menstrual: Hi ha la idea social que patir durant la menstruació és “normal”, cosa que impedeix que moltes dones busquin ajuda a temps.
- Manca de biomarcadors no invasius: Actualment, no existeix una anàlisi de sang o saliva que permeti diagnosticar la malaltia de manera ràpida i segura.
- Simptomatologia diversa: L'endometriosi és la “gran imitadora”, amb símptomes similars a patologies digestives o urològiques. L'ecografia convencional només detecta lesions ovàriques, i la ressonància magnètica requereix radiòlegs experts. Fins fa poc, la laparoscòpia era l'única forma de confirmació, un procediment invasiu que implica riscos quirúrgics.
L'avenç més recent en diagnòstic és el “protocol IDEA”, una tècnica d'ecografia transvaginal que permet observar la pelvis i detectar la malaltia a la mateixa consulta de ginecologia. Encara és poc comú i requereix especialistes entrenats, però representa un gran salt cap al diagnòstic precoç.
Símptomes freqüents i poc reconeguts
El símptoma principal de l'endometriosi és el dolor, especialment:
- Dolor menstrual intens (dismenorrea).
- Dolor pelvià durant les relacions sexuals (disparèunia).
- Dolor en defecar durant la menstruació (disquèzia), associat a endometriosi profunda.
Altres símptomes inclouen:
- Alteracions digestives: distensió abdominal, diarrea o restrenyiment.
- Problemes urinaris: urgència, dolor vesical o còlics renals recurrents.
- Fatiga crònica: resultat de l'estat inflamatori i dolor recurrent, un símptoma debilitant que no millora amb el descans.
Mites i falses creences que dificulten el diagnòstic
Diversos mites contribueixen a la tardança del diagnòstic:
- La dona patidora: frases com “ja et passarà amb la menopausa” normalitzen el dolor i afecten la salut mental.
- L'embaràs guareix l'endometriosi: pot alleujar temporalment els símptomes, però no elimina la malaltia.
- La cirurgia és curativa: fins i tot després de l'extirpació d'implants, les alteracions immunològiques i les metabòliques persisteixen.
- El tractament hormonal és nociu: els anticonceptius i teràpies hormonals controlen la malaltia sense afectar la salut; l'absència de sagnat és un efecte controlat, no pas una menopausa induïda.
Se sospita que l'augment de cicles ovulatoris i menstruacions a la vida moderna podria estar relacionat amb una major incidència de malalties dependents d'estrògens com l'endometriosi.
L'impacte a la vida diària de l'endometriosi
L'endometriosi afecta la qualitat de vida laboral, emocional i sexual:
- Laboral: dolor incapacitant, absentisme i “presentisme” que disminueixen productivitat i desenvolupament professional.
- Sexual: dolor durant les relacions que afecta la intimitat i l'autoestima.
- Emocional: índexs d'ansietat i depressió alts, fruit d'anys d'incomprensió i dolor crònic mal manejat.
Avenços recents en investigació i tractament
Els avenços més importants no són farmacològics, sinó diagnòstics i quirúrgics:
- Diagnòstic per imatge: ecografia experta permet observar la pelvis amb precisió, evitant cirurgies innecessàries.
- Tractament hormonal personalitzat: noves formulacions de gestàgens i antagonistes de la GnRH permeten estratègies més versàtils.
- Cirurgia conservadora: es busca evitar múltiples intervencions, optant per cirurgies radicals úniques que minimitzin la recurrència i preservin funcions de la pelvis.
El que manca: recursos, formació i visibilització
Per millorar l'abordatge de l'endometriosi cal:
- Conscienciació poblacional: que les pacients i l'entorn reconeguin els símptomes d'alerta.
- Organització sanitària: circuits de derivació efectius i unitats multidisciplinàries que incloguin ginecòlegs, cirurgians colorectals, uròlegs, radiòlegs, nutricionistes i psicòlegs.
- Formació mèdica: des d'atenció primària fins a ginecòlegs, per identificar casos precoçment i garantir consultes especialitzades a tots els hospitals.
Amb aquests recursos, l'endometriosi podria deixar de ser una malaltia invisible i començar a rebre l'atenció que mereixen milions de dones.
