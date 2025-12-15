Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Ikea obre botiga a Girona: a quanta estona està de Manresa i què s'hi podrà comprar?

El nou establiment de la multinacional sueca a Catalunya tindrà una superfície de 1.470 metres quadrats i espai de restauració

Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central

Cartell d'Ikea en una de les seves botigues

Cartell d'Ikea en una de les seves botigues / IKEA / Europa Press

Abril Benítez

Manresa

Ikea obrirà el 21 de gener el seu primer establiment a la província de Girona, un local de 1.470 metres quadrats de superfície -més petit que els de Sabadell, Badalona i l'Hospitalet-, però que tot i això oferirà un miler de productes de venda directa i una zona de restauració, Swedish Bite, per apropar la gastronomia sueca als catalans. Amb aquest nou punt de venda, els clients d'Ikea de la Catalunya central es poden plantejar el dubte de si surt a compte desplaçar-se fins a Girona per fer les seves compres.

On es troba la nova botiga d'Ikea?

L'empresa sueca ha escollit una nau situada al número 61 del carrer d'Astúries de Girona, al polígon industrial de l'Avellaneda, amb una trentena de places d'aparcament. La botiga se situa just al davant de Leroy Merlin, la marca que a partir del 31 de gener tanca l'establiment dels Trullols de Manresa.

Des de la capital del Bages, el trajecte a la nova botiga d'Ikea a Girona és de 116 quilòmetres, a través d'autovia sense peatges (C-25), i amb un temps invertit d'1 hora i 20 minuts.

Nau on s'ubicarà el nou Ikea de Girona

Nau on s'ubicarà el nou Ikea de Girona / Aniol Resclosa/DDG

L'Ikea més proper a Manresa continua essent el de Sabadell: 38 minuts i 48 quilòmetres a través de la C-16, amb peatges, o 46 minuts i 45 quilòmetres, per la C.58.

Per arribar a l'Ikea de Badalona, el trajecte des de Manresa és de 47 minuts i 62 quilòmetres amb peatges, i 54 minuts i 60 quilòmetres, sense. A l'Hospitalet són 55 minuts i 67 quilòmetres per la C-55 i l'A-2.

60 nous llocs de feina

Ikea preveu que l'obertura de l'establiment de Girona suposarà una inversió de cinc milions d'euros i la creació de fins a 60 llocs de feina, dels quals el 70% es cobriran amb vacants externes en un procés de selecció que va començar el setembre passat.

Més presència a Catalunya

Amb la inauguració de la nova botiga a Girona, Ikea busca reforçar la seva presència a Catalunya, on ja suma tres botigues de format urbà o més petit (Diagonal, Glòries i, ara, Girona), tres botigues tradicionals (Badalona, Gran Via L'Hospitalet i Sabadell) i quatre espais de planificació (GranollersTarragona, Lleida i Sant Pere de Ribes), a més de diferents punts de recollida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents