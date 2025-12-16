Un jove empresari té aquest gest amb una de les seves empleades i les xarxes cremen: "Ser un bon cap no és..."
El creador de contingut relata com va haver d'assumir les tasques del seu local d'hostaleria per una baixa laboral: "no és limitar-te a donar ordres i dir 'has de fer això o allò altre"
Mariona Carol Roc
L'emprenedor Javier Morant, conegut a TikTok per crear contingut sobre negocis i vida laboral, ha compartit una reflexió laboral que ha generat una important polèmica a les xarxes socials.
Fa tot just dos mesos que Morant, de 21 anys, ha obert un negoci d'hostaleria. Tot i això, una situació inesperada l'ha obligat a assumir personalment el dia a dia del local. “He tingut un problema perquè la noia que hi era cada dia no ha pogut venir perquè està malalta i m'ha tocat a mi, evidentment com a cap, donar exemple i fer-ho jo”, explica a la publicació.
La seva visió del lideratge
Morant aprofita l'anècdota per defensar una idea concreta del que vol dir exercir un rol de comandament. Segons ell, dirigir no consisteix únicament a delegar o repartir tasques.
"Ser un bon cap no és limitar-te a donar ordres i dir "has de fer això o allò altre". Ser un bon cap és ser un líder: fer alguna cosa i que els teus treballadors ho facin darrere teu", sosté. El jove empresari remarca la importància d'acompanyar l'equip des de l'exemple i no pas des de la distància.
Flexibilitat i responsabilitat
En el seu missatge, Morant també reivindica la necessitat de comprendre les circumstàncies personals dels empleats i oferir-los suport quan calgui.
“Ser un bon cap també és oferir flexibilitat si la persona que hi és cada dia està malalta”, afirma.
“Ser cap no és no treballar”
El vídeo conclou amb una reflexió adreçada especialment als que idealitzen la figura de l'empresari com algú que treballa menys que la seva plantilla. Per a Morant, la realitat és molt diferent.
“Ser cap no és no treballar, és treballar el que més”
