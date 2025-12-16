L'aparador de Nadal: propostes per regalar
Descobreix una selecció de productes i experiències per sorprendre aquestes festes
Amb l’arribada de les festes, la cursa per trobar el regal perfecte torna a posar-se en marxa. Cada cop més es busquen sorpreses que aportin valor més enllà del moment d’obrir el paquet. Tant si ets dels qui aposten per un detall material com per una vivència única, hi ha opcions per a tots els gustos i pressupostos. Aquí tens una selecció de productes i experiències amb què segur que encertaràs aquest Nadal.
EliOro Joieria
Les joies, tradicionalment associades a celebracions i moments especials, es consoliden de nou com un dels regals més escollits per aquestes festes, gràcies al seu valor emocional i a la seva capacitat d’adaptar-se a tots els perfils. EliOro Joieria, amb botiga a Manresa i amb comercials que visiten clients arreu de Catalunya, és el lloc ideal per trobar un regal adaptat a tots els gustos. L’establiment ha ampliat la seva oferta incorporant una nova línia de complements, reforçant així la seva aposta per oferir més varietat i qualitat als seus clients.
Combinant tradició, innovació i un tracte proper, l’empresa familiar manresana, que acumula 36 anys d’experiència en el món de la joieria, s'ha consolidat com un referent del sector. A les seves col·leccions d’or, plata i acer, així com el seu servei de compra d’or i les creacions del seu taller propi, ara hi ha sumat una àmplia oferta en complements com bosses de mà, fulards, cinturons, perfums o bijuteria.
La firma manresana compta amb un ampli catàleg de joies d’or, plata i acer amb peces com anells, penjolls, braçalets i arracades i també rellotges d’home i dona. Tot plegat, amb les millors marques del mercat com Duward, Finor, Lapetra, Liu Jo, Luxenter, Marea, Pepe Moll, Munich, Pielnoble o Martina K.
A EliOro, situada a l’Avinguda de les Bases de Manresa 100-104, trobareu la joia o el complement ideal per regalar aquest Nadal. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web i consultar el seu instagram.
La Vineria
Un bon vi és un detall que transmet cura, bon gust i un toc de celebració. A La Vineria de Manresa, un espai dedicat als amants del vi natural i de qualitat, aposten per cellers i productors de vi natural que elaboren vins artesanals de manera tradicional, vetllant per la seva autenticitat i puresa.
La Vineria és especialista en la venda i distribució, tant per a particulars com per a restaurants i botigues de vins especialitzades i establiments gourmet. Treballa estretament amb una xarxa de productors i cellers de confiança, oferint més de 300 referències de productors i cellers de Catalunya, França i la resta d'Europa.
Com a bar de vins i vinoteca ofereix una experiència única de degustació de vins de mínima intervenció, seleccionats cada setmana pel sommelier Marc Ávalos perquè els clients puguin descobrir nous sabors i ampolles en cada visita. L’establiment organitza tastos guiats pensats per oferir un apropament detallat al món dels vins naturals, amb un enfocament personalitzat que assegura una experiència enriquidora.
Per complementar aquesta experiència enològica, a La Vineria bar de vins s’hi troba a més, una exquisida selecció de formatges artesans de pastor, embotits casolans, fumats i altres delícies gourmet del territori, un maridatge perfecte entre vi i gastronomia local que posar en valor els productes de proximitat.
La Vineria, ubicada al carrer de la Font del Gat, 25, de Manresa, obre de dimecres a dissabte. El seu telèfon és el 938.757.612 i per més informació podeu consultar la seva pàgina web i el seu instagram.
La Pirata Brewing
Incendiàries, artesanes i naturals. Així es defineixen les cerveses de La Pirata Brewing, que acaba de coronar-se com a Millor Cervecera de l’any 2025 en l’onzena edició del Campeonato Nacional de Cervezas. L’empresa, amb seu a Súria, ha complert 10 anys convertida en un referent en el món de la cervesa artesana, reconeguda per la seva qualitat, creativitat i esperit innovador.
La marca, que fa un any es va associar amb Menno Olivier Brewing per sumar sinergies i oferir encara un millor producte, es troba immersa en plena reforma de les seves instal·lacions per fer-les més eficients i sostenibles. La cervesera ha esdevingut també un dinamitzador cultural amb La Pirata taproom, una zona de degustació que programa música de tots els estils.
Amb matèries primeres excepcionals, amb llúpols extrems, aromes d’espècies reals i maltes de qualitat, La Pirata ofereix una extensa gamma de cerveses. Coincidint amb aquestes festes, ofereix el pack Pirata xmas, amb una selecció de les seves cerveses més emblemàtiques, i el Menno xmas, amb una tria de les més característiques de Menno Olivier.
Per apropar la cervesa al client, la Pirata Xperience és una ocasió ideal per visitar la fàbrica i fer un tast guiat, que permet conèixer el procés d’elaboració de la cervesa, els seus ingredients i els estils cervesers.
Una selecció de cerveses, una visita o una degustació a La Pirata Brewing, amb un producte de «gran qualitat, extrem i honest» i un equip que transmet passió, pot ser l’experiència única i original que buscaves per regalar aquestes festes.
Llobet Regals
Hi ha costums que passen de generació en generació i que mai perden la seva màgia com el fet de regalar paneres i lots de Nadal: un gest que combina agraïment, celebració i alegria compartida. A Llobet Regals són especialistes en la preparació de lots, paneres i regals gurmet personalitzats.
Pionera a l’estat, Llobet fa lots i paneres de Nadal des de fa més de 50 anys i s’ha convertit en una de les empreses de referència tant per a proveïdors com per a clients. Cada campanya es marca el repte d’oferir les millors propostes, al millor preu i amb el millor servei.
La majoria dels lots de Nadal estan pensats per oferir un ampli assortiment de productes al millor preu possible, però també es disposa de la secció de lots prèmium, que prioritza el nivell més alt de qualitat i marca per a les ocasions i situacions més especials. Per a empreses, la firma bagenca també ofereix el servei de lots i paneres de Nadal a mida, amb una proposta de productes, embalatges i preus d’acord amb les seves necessitats.
Llobet Regals compta amb un ampli catàleg, amb venda online, on es poden trobar caixes, cistelles, safates i lots nadalencs, maridatges de vins i caves i lots gurmet pensats per transmetre emoció, autenticitat i bon gust.
Fins a la vigília de Reis, a la botiga física ubicada al Polígon Industrial la Serreta de Sant Fruitós de Bages es poden conèixer de primera mà propostes úniques de lots de Nadal, paneres i regals. L’establiment, que obre de dilluns a diumenge i festius de 9 a 14h i de 16h a 20h, ofereix l’assessorament dels seus experts per tal de poder preparar els millors regals a mida.
La Central del Cabell
Amb l’arribada de les festes de Nadal, moltes persones aprofiten per renovar la seva imatge i lluir un look especial de cara als compromisos familiars, trobades socials i celebracions de Cap d’Any. En aquest sentit, les extensions de cabell s’han convertit en una de les opcions més agraïdes per fer un canvi de look per una ocasió puntual (o no) o especial: aporten volum i llargada al moment, i permeten un canvi visible sense renunciar a un resultat natural.
A La Central del Cabell, amb una trajectòria consolidada i especialistes en solucions capil·lars, hi trobaràs extensions, postissos i perruques tant de cabell natural com de fibra d’alta qualitat. És la tercera generació de perruquers que dona vida al projecte, amb professionals de la imatge i la bellesa que t’assessoren perquè cada client trobi el producte que millor s’adapta a les seves necessitats. I per a qui compra des de casa, també disposen de venda online i enviaments gratuïts a Espanya i Portugal.
A La Central del Cabell hi ha tot tipus d’extensions per aconseguir un canvi de look a mida: sistemes de clip o fil de posar i treure, ideals per aquestes festes, pero també sistemas fixes com les Extensions de queratina, cosides o adhesives. Les extensions adhesives destaquen per la rapidesa d’aplicació (uns 20 minuts), una durada estimada de 2 a 3 mesos i perquè es poden reutilitzar.
Pero no totes les solucions capil·lars es viuen igual. Per això, quan es parla de perruques, es fa amb el respecte que mereix. A vegades, no és un caprici estètic, sinó una ajuda real en moments sensibles, com la pèrdua de cabell per alopècia o per tractaments mèdics. En aquests casos, el més valuós és oferir un acompanyament i assessorament professional, amb opcions dissenyades per aportar comoditat, seguretat i un aspecte natural amb estil propi.
La Central del Cabell disposa de showroom i atenció personalitzada a la carretera de Vic, 52, de Manresa, i el seu telèfon és el 938 772 535. Per a més informació es pot consultar la seva pàgina web i el seu Instagram.
