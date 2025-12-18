El famós cometa 3I/ATLAS s'aproxima a la Terra: com i quin dia veure'l?
És el tercer objecte interestel·lar conegut que s'ha observat al nostre cel
Des del seu descobriment, s'han compartit moltes hipòtesis sobre la seva naturalesa artificial
EFE
El cometa 3I/ATLAS va arribar des de més enllà del sistema solar i, abans de prosseguir el seu viatge per l'espai, el pròxim divendres 19 de desembre assolirà el seu punt més pròxim a la Terra, uns 270 milions de quilòmetres, moment en què els telescopis més grans aprofitaran per estudiar aquesta espècie de "baula perduda".
Aquest objecte no suposa cap perill, ja que passarà al doble de la distància que separa la Terra del Sol, i per veure'l caldrà un telescopi de mida mitjana.
Malgrat algunes teories que han circulat, les seves característiques, color, velocitat i direcció "coincideixen amb el que esperem d'un cometa", indica la NASA nord-americana al seu web.
Aquest viatger interestel·lar podria ser "una espècie d'enllaç perdut, un objecte pristí que va escapar del seu sistema planetari fa milers de milions d'anys", diu a EFE l'investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Josep Maria Trigo-Rodríguez.
De fet, podria ser el cometa més antic observat, fins i tot 3.000 milions d'anys més antic que el sistema solar, que té 4.600 milions, segons consideren els astrònoms basant-se en la seva trajectòria, assenyala al seu web l'Agència Espacial Europea.
Descobert l'1 de juliol, quan era ja a l'òrbita de Júpiter, 3I/ATLAS es va formar en un altre sistema solar i, d'alguna manera, va ser expulsat a l'espai interesterlar. Després d'un viatge de milions d'anys ha arribat al nostre veïnat, però només de passada i se n'anirà per no tornar.
Aquest és el tercer objecte interestel·lar conegut que s'ha observat: el primer va ser 'Oumuamua', descobert el 2017 i després 2I/Borisov, el 2019. Tots ells contenen pistes sobre la formació d'altres mons molt més enllà del nostre sistema solar.
Serà fàcil veure'l?
270 milions de quilòmetres són molts per intentar veure el cometa a simple vista, tot i que els pròxims dies sí que es podrà observar amb telescopis de mida mitjana. No obstant això, Trigo adverteix que "no és fàcil de veure perquè no és gaire brillant".
Per intentar-ho caldrà ser en un lloc fosc, conèixer prèviament la seva posició entre les estrelles o fer servir un telescopi que porti a les seves coordenades exactes.
Durant el seu pas proper a la Terra i, posteriorment, podrà ser observat al cel abans de l'alba fins a la primavera boreal de l'any que ve.
Ni més ni menys que un cometa
L'aparició d'aquest cometa visitant va suscitar la idea que podria tractar-se d'un objecte interestel·lar tecnològic, hipòtesi no descartada, entre d'altres, per l'astrofísic de la Universitat de Harvard Avi Loeb, en presentar algunes característiques inusuals.
Sobre aquestes teories, Trigo manifesta: "la comunitat d'estudi dels cossos menors està enfadada i preocupada. El que hem viscut és una desgràcia per a la ciència i per als que ens dediquem a divulgar-la, perquè se'ns posa en dubte i acusa d''ocultar' coses".
Per a l'astrofísic, és "una pena que certs col·legues hagin promogut tals hipòtesis sobre la naturalesa artificial del 3I/ATLAS sense cap raó, amb tota l'evidència obtinguda amb grans telescopis sobre la naturalesa cometària de l'objecte".
Des de la Nasa, el seu administrador associat, Amit Kshatriya, va assenyalar fa unes setmanes, quan es van fer públiques diverses imatges i dades, que "l'objecte és un cometa. Sembla i es comporta com un cometa i totes les evidències apunten que és un cometa.
