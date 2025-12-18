Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

L'educació dels teus fills comença per la teva: el mètode de Tània Garcia

No podem esperar d'ells certs comportaments quan nosaltres no els tenim

Què ensenyem als nostres fills?

Què ensenyem als nostres fills? / freepik

Cristina Clopés

Educar els nostres fills és una tasca molt complicada. Moltes vegades podem arribar a dubtar de nosaltres mateixos. La societat i la nostra motxilla emocional fan que eduquem segons les nostres experiències i condicions que potser no voldríem, com les xarxes socials i la digitalització. Aquests dos punts poden fer que ens jutgem contínuament, o que tinguem en compte més del que hauríem, les opinions externes. Fins i tot, pot fer que passem per alt els nostres valors per tal d'adaptar-nos al que "la societat" espera de nosaltres.

La Tània Garcia fa més de 24 anys que és educadora social i investigadora en neurociència i socioeducativa. Ella va viure una situació de violència dins el seu àmbit familiar, abandó per part del pare biològic i a més, assetjament escolar. Aquestes situacions van fer que decidís ajudar famílies a gestionar situacions complexes de violència. I és que des de les institucions també hi ha violència, com per exemple cridar als nens al menjador escolar, quan això no hauria de passar mai. Els seus objectius són clars: millorar la salut mental, emocional i física dels infants i adolescents, alhora que ajuda els adults a fer una millor gestió.

L'experta fa uns onze anys que va crear l'escola online Educación Real® on treballa amb el seu mètode, basat en estudis i investigacions pròpies i gràcies a les quals ha creat el 'Método Neuroimpacto®', amb el qual vol eliminar patrons i aconseguir viure d'una forma plena i conscient.

En alguns dels seus posts o Reels d'Instagram podem trobar frases que poden arribar-nos a fer pensar molt sobre com eduquem i què esperem després: "no li demanis peres a l'om". Un exemple clar és jo vull anar a sopar a fora i com m'haig d'emportar els nens, els dono el telèfon mòbil perquè estiguin entretinguts i no em molestin durant aquest moment, ja que és l'únic que tindré per desconnectar. Un altre molt representatiu és vull ensenyar als meus fills a estimar-se tal qual són físicament, però jo consumeixo contingut a les xarxes socials on ensenyen com aprimar-se a base de dietes, gimnàs sense control o bé, una altra opció més ràpida, canviar el meu aspecte físic amb operacions estètiques. Si el nen és un adolescent i té telèfon acabarà consumint aquest contingut perquè a part que els pares el consumeixen, a les xarxes és el contingut més vist, així doncs, ens podem trobar que els adolescents ens demanin fer-se retocs estètics a edats primerenques. Això és el que volem?

Potser ha arribat el moment en què ens hem de començar a cuidar nosaltres, els adults, i fer un treball psicològic és la principal base per poder educar correctament als nostres fills. I quan nosaltres siguem conscients del que realment volem, podrem començar a ensenyar als infants els valors que realment importen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
  2. Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
  3. El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
  4. Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
  5. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  6. Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
  7. La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
  8. Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni

El Consell Comarcal entrega els premis dels concursos de Nadal

El Consell Comarcal entrega els premis dels concursos de Nadal

Prova de les sirenes que alertaran si es trenca la presa de la Baells: "Si ets a dins de casa o en una botiga amb soroll no se senten del tot"

Prova de les sirenes que alertaran si es trenca la presa de la Baells: "Si ets a dins de casa o en una botiga amb soroll no se senten del tot"

850 veus omplen el pavelló de Casserres en la cantada final del projecte Grans Encants

850 veus omplen el pavelló de Casserres en la cantada final del projecte Grans Encants

Així ha estat la prova de les sirenes que alertaran si es trenca la presa de la Baells

Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona

Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona

Paracetamol i omeprazol, els medicaments més consumits el 2024: 110 milions d’envasos venuts

Paracetamol i omeprazol, els medicaments més consumits el 2024: 110 milions d’envasos venuts

Convoquen vaga als centres educatius per a l'11 de febrer

Convoquen vaga als centres educatius per a l'11 de febrer

L'educació dels teus fills comença per la teva: el mètode de Tània Garcia

L'educació dels teus fills comença per la teva: el mètode de Tània Garcia
Tracking Pixel Contents