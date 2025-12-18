L'educació dels teus fills comença per la teva: el mètode de Tània Garcia
No podem esperar d'ells certs comportaments quan nosaltres no els tenim
Educar els nostres fills és una tasca molt complicada. Moltes vegades podem arribar a dubtar de nosaltres mateixos. La societat i la nostra motxilla emocional fan que eduquem segons les nostres experiències i condicions que potser no voldríem, com les xarxes socials i la digitalització. Aquests dos punts poden fer que ens jutgem contínuament, o que tinguem en compte més del que hauríem, les opinions externes. Fins i tot, pot fer que passem per alt els nostres valors per tal d'adaptar-nos al que "la societat" espera de nosaltres.
La Tània Garcia fa més de 24 anys que és educadora social i investigadora en neurociència i socioeducativa. Ella va viure una situació de violència dins el seu àmbit familiar, abandó per part del pare biològic i a més, assetjament escolar. Aquestes situacions van fer que decidís ajudar famílies a gestionar situacions complexes de violència. I és que des de les institucions també hi ha violència, com per exemple cridar als nens al menjador escolar, quan això no hauria de passar mai. Els seus objectius són clars: millorar la salut mental, emocional i física dels infants i adolescents, alhora que ajuda els adults a fer una millor gestió.
L'experta fa uns onze anys que va crear l'escola online Educación Real® on treballa amb el seu mètode, basat en estudis i investigacions pròpies i gràcies a les quals ha creat el 'Método Neuroimpacto®', amb el qual vol eliminar patrons i aconseguir viure d'una forma plena i conscient.
En alguns dels seus posts o Reels d'Instagram podem trobar frases que poden arribar-nos a fer pensar molt sobre com eduquem i què esperem després: "no li demanis peres a l'om". Un exemple clar és jo vull anar a sopar a fora i com m'haig d'emportar els nens, els dono el telèfon mòbil perquè estiguin entretinguts i no em molestin durant aquest moment, ja que és l'únic que tindré per desconnectar. Un altre molt representatiu és vull ensenyar als meus fills a estimar-se tal qual són físicament, però jo consumeixo contingut a les xarxes socials on ensenyen com aprimar-se a base de dietes, gimnàs sense control o bé, una altra opció més ràpida, canviar el meu aspecte físic amb operacions estètiques. Si el nen és un adolescent i té telèfon acabarà consumint aquest contingut perquè a part que els pares el consumeixen, a les xarxes és el contingut més vist, així doncs, ens podem trobar que els adolescents ens demanin fer-se retocs estètics a edats primerenques. Això és el que volem?
Potser ha arribat el moment en què ens hem de començar a cuidar nosaltres, els adults, i fer un treball psicològic és la principal base per poder educar correctament als nostres fills. I quan nosaltres siguem conscients del que realment volem, podrem començar a ensenyar als infants els valors que realment importen.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni