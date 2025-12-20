Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les misterioses tapes de claveguera de 'Stranger Things' que estan apareixent als carrers espanyols

A Catalunya n'hi ha cinc, situades a Barcelona i Tarragona

Una de les clavegueres de la campanya publicitària de Movistar i Netflix per a la cinquena temporada de Stranger Things

Una de les clavegueres de la campanya publicitària de Movistar i Netflix per a la cinquena temporada de Stranger Things / X (Twitter)

Cristina Sebastià

En els darrers dies, han aparegut unes misterioses tapes de clavegueres amb un gravat de la sèrie 'Stranger Things' a diferents ciutats d'Espanya.

A primera vista semblen unes clavegueres normals, tenen el mateix color i forma rodona, però en lloc del típic dibuix que solen tenir, apareix una escena de la sèrie de Netflix.

Estratègia de Netflix i Movistar

És una acció publicitària de Netflix i Movistar per promocionar l'estrena de la cinquena temporada de la sèrie nord-americana.

La campanya consisteix que totes les persones que trobin una de les peculiars tapes de la sèrie als carrers d'Espanya hauran de pujar una foto o vídeo a Instagram per entrar en un sorteig d'un viatge a Londres i dues entrades per a l'obra de teatre 'Stranger Things: The First Shadow'.

Per participar, era obligatori compartir la publicació a Instagram abans d'aquest passat divendres, dia 19. A més, també calia seguir els comptes de @movistar_ca i @espaciomovistar i utilitzar el #StrangerThings5EnMovistar a la descripció.

Ubicacions a Catalunya

Les tapes estan amagades a diferents punts del país i, a través de la pàgina web de Movistar, es pot consultar quina és la més propera introduint el nostre codi postal.

A Catalunya hi ha cinc clavegueres de 'Stranger Things'; quatre a Barcelona i una a Tarragona. Es poden trobar a les següents ubicacions:

  • Passeig de Gràcia, 17 (Barcelona).
  • Passeig de Gràcia cantonada amb Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona).
  • Carrer de Sants cantonada amb carrer d'Antoni Capmany (Barcelona).
  • Avinguda del Portal de l'Àngel, 42 (Barcelona).
  • Carrer Baixada de la Peixateria cantonada amb carrer del Cós del Bou (Tarragona).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
  2. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  3. Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
  4. El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
  5. Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona
  6. Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
  7. Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
  8. La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»

Les misterioses tapes de claveguera de 'Stranger Things' que estan apareixent als carrers espanyols

Les misterioses tapes de claveguera de 'Stranger Things' que estan apareixent als carrers espanyols

L’episodi de pluges intenses «estàtic» s’acarnissa a Badalona, el Maresme i el Vallès a l’espera de més precipitacions

L’episodi de pluges intenses «estàtic» s’acarnissa a Badalona, el Maresme i el Vallès a l’espera de més precipitacions

Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa

Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa

Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa

L’últim senglar infectat canvia l’escenari: «Reforçarem la vigilància en l’entorn de Sant Cugat per detectar més casos»

L’últim senglar infectat canvia l’escenari: «Reforçarem la vigilància en l’entorn de Sant Cugat per detectar més casos»

L'Adbisio ETL Global CN Manresa a és a només 45 segons de puntuar a la piscina del segon (9-8)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa a és a només 45 segons de puntuar a la piscina del segon (9-8)

Parla el policia que va detenir el gihadista del centre comercial de Badalona: «Tinc ansietat cada vegada que entro al Màgic»

Parla el policia que va detenir el gihadista del centre comercial de Badalona: «Tinc ansietat cada vegada que entro al Màgic»

Un incendi en un pis al centre de Berga obliga a desallotjar els veïns

Un incendi en un pis al centre de Berga obliga a desallotjar els veïns
Tracking Pixel Contents