Les misterioses tapes de claveguera de 'Stranger Things' que estan apareixent als carrers espanyols
A Catalunya n'hi ha cinc, situades a Barcelona i Tarragona
Cristina Sebastià
En els darrers dies, han aparegut unes misterioses tapes de clavegueres amb un gravat de la sèrie 'Stranger Things' a diferents ciutats d'Espanya.
A primera vista semblen unes clavegueres normals, tenen el mateix color i forma rodona, però en lloc del típic dibuix que solen tenir, apareix una escena de la sèrie de Netflix.
Estratègia de Netflix i Movistar
És una acció publicitària de Netflix i Movistar per promocionar l'estrena de la cinquena temporada de la sèrie nord-americana.
La campanya consisteix que totes les persones que trobin una de les peculiars tapes de la sèrie als carrers d'Espanya hauran de pujar una foto o vídeo a Instagram per entrar en un sorteig d'un viatge a Londres i dues entrades per a l'obra de teatre 'Stranger Things: The First Shadow'.
Per participar, era obligatori compartir la publicació a Instagram abans d'aquest passat divendres, dia 19. A més, també calia seguir els comptes de @movistar_ca i @espaciomovistar i utilitzar el #StrangerThings5EnMovistar a la descripció.
Ubicacions a Catalunya
Les tapes estan amagades a diferents punts del país i, a través de la pàgina web de Movistar, es pot consultar quina és la més propera introduint el nostre codi postal.
A Catalunya hi ha cinc clavegueres de 'Stranger Things'; quatre a Barcelona i una a Tarragona. Es poden trobar a les següents ubicacions:
- Passeig de Gràcia, 17 (Barcelona).
- Passeig de Gràcia cantonada amb Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona).
- Carrer de Sants cantonada amb carrer d'Antoni Capmany (Barcelona).
- Avinguda del Portal de l'Àngel, 42 (Barcelona).
- Carrer Baixada de la Peixateria cantonada amb carrer del Cós del Bou (Tarragona).
