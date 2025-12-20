Teràpia amb fags: així és el prometedor tractament per vèncer els 'superbacteris'
Especialistes de SEIMC assenyalen que els fags, virus que infecten bacteris, són una medicina de precisió amb baixa toxicitat i acció sinèrgica amb antibiòtics, encara que manca regulació nacional
Rafa Sardiña
“És un problema, que ja és considerat una pandèmia actual”, va afirmar la doctora Maria del Mar Tomàs, microbiòloga i vocal de comunicació de SEIMC, durant la IV Trobada SEIMC amb Comunicadors Sanitaris. Davant la creixent manca d'eficàcia dels antibiòtics, l'especialista va assenyalar que “busquem noves molècules, nous tractaments i ha ressorgit una teràpia que ja es feia servir antigament a Geòrgia i que ha ressorgit a Occident aplicant-se amb investigació i amb innovació: aquests virus”.
La doctora Tomàs ha recordat que els fags "estan a l'ambient, estan per tot arreu", cosa que facilita la seva accessibilitat i ús terapèutic perquè "tenen la capacitat d'infectar els bacteris de forma específica". Aquesta especificitat ha impulsat "programes de recerca en l'àmbit europeu de gran finançament i a escala nacional", en considerar-se "una alternativa real de tractament davant infeccions perllongades per resistència antibiòtica, que provoquen almenys 24.000 morts per aquesta causa".
Una medicina de precisió
Les institucions, va recalcar, comencen a considerar els fags “com un tipus de medicina de precisió o medicina personalitzada”, ja que permeten “organitzar col·leccions a escala mundial… bancs de virus d'aquests fags per poder tractar diferents tipus de bacteris”. Va afegir que poden dirigir-se tant a “bacteris de l'hospital” com a “bacteris de la comunitat”, ampliant el seu rang terapèutic.
El que fa uns anys “es pensava que era irreal” és més a prop: “cada vegada veiem més pacients que són tractats per aquest tipus de virus”, i no només a països de l'Est, sinó també a “Alemanya, Itàlia, Espanya, França… i els Estats Units”.
L'especialista va insistir que els fags són “una medicina de precisió perquè són tan específics que moltes vegades actuen davant d'un únic bacteri”. Tot i això, gràcies a la investigació, “s'està ampliant el rang… subpoblacions de pacients que podrien ser tractats per una col·lecció determinada de fags”
Avantatges davant antibiòtics tradicionals
Entre els seus beneficis:
- Alta especificitat, evitant alterar la flora intestinal: “els antibiòtics actuen davant de qualsevol mena de bacteri… no obstant els fags tenen una alta especificitat”.
- Baixa toxicitat: “la majoria [de molècules sintètiques] són tòxiques… no obstant els fags… no provoquen una alta toxicitat”.
- Acció sinèrgica amb antibiòtics: “el més important… és que tenen una acció sinèrgica amb els antibiòtics… ens permet recuperar antibiòtics que pràcticament tota la paperera era resistent”.
- En tots els programes actuals, “ningú fa fags sols, donen fags en combinació amb antibiòtics”.
Limitacions actuals:
La microbiòloga va advertir de diversos reptes:
- Es necessita personal “qualificat en l'ús i el maneig d'aquest tipus de teràpia”.
- L'EMA ha publicat guies que consideren els fags “com a medicament”, amb exigències de “qualitat GMP” difícils de complir excepte en centres de teràpies avançades.
- Manca informació farmacocinètica sobre "dosi, nombre de vegades que cal administrar segons el tipus d'infecció".
"Falta de regulació especialment a escala nacional", encara que la guia europea ja existeix. Tot i això, en els darrers tres anys hi ha hagut “un increment exponencial” de publicacions, reflex de l'impuls científic.
La revolució del diagnòstic en Microbiologia Clínica
La doctora Patricia Ruiz, vicepresidenta de SEIMC, va assenyalar que la medicina de precisió també ha transformat el diagnòstic microbiològic. Tot i que els cultius tradicionals continuen sent fonamentals, la tecnologia ha arribat “al diagnòstic i en concret al diagnòstic microbiològic”.
Avui es disposa de tècniques moleculars capaces de detectar material genètic de bacteris, virus o fongs, cosa que ofereix “una sensibilitat més gran… i, per tant, una major precisió.” També va destacar l'espectrometria de masses, “cosa que comptem en moltíssims hospitals d'Espanya… en cinc minuts podem saber quin bacteri tenim entre mans”.
Això permet agilitzar els temps de resposta, crucial en infeccions greus. Ruiz va recordar que en sepsi identificar el patogen com més aviat és essencial, i que a la meningitis, gràcies als panells sindròmics, “en un curt espai de temps podem saber si un nen té un meningococ, un pneumococ o un quadre víric”.
La microbiòloga va subratllar que durant la pandèmia de COVID, els laboratoris van demostrar la seva capacitat per treballar 24/7, encara que molts centres han deixat de mantenir aquesta disponibilitat malgrat el seu impacte directe a la supervivència dels pacients.
El debat sobre la formació: MIR o ACE
El doctor Javier Membrillo, president de SEIMC, va explicar la situació de la creació de l'especialitat MIR en malalties infeccioses, registrada a l'octubre. Segons el Reial decret, el Ministeri ha de respondre al cap de sis mesos.
Membrillo va criticar l'alternativa plantejada per alguns sectors: una Àrea de Capacitació Específica, que obligaria els futurs especialistes a fer “cinc anys de Medicina Interna amb zero dies de formació en malalties infeccioses”. Això deixaria fora referents actuals que no procedeixen de Medicina Interna i dificultaria convalidacions internacionals.
A més, la Unió Europea exigeix entre “3 anys i mig i 5 anys” de formació específica, cosa “impossible” d'incloure en un ACE de dos anys. El resultat serien “pseudoespecialistes amb un títol que ningú sap per a què serveix”, després d'un itinerari de nou anys i amb un sobrecost elevat.
