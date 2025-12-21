Esclerosi múltiple: com els nous tractaments i el diagnòstic precoç estan transformant el futur dels pacients
La fatiga, les alteracions cognitives i urinàries són els símptomes invisibles que més afecten els pacients amb esclerosi múltiple, dificultant-ne el dia a dia
Regina Ruiz
El passat 18 de desembre es va celebrar el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple. Parlem d'una malaltia degenerativa i crònica del sistema nerviós central que afecta milers de persones i que encara molts desconeixen.
Segons dades de l'ONG Esclerosi Múltiple Espanya, s'estima que més de 58.000 persones hi conviuen, amb 123 casos per cada 100.000 habitants. Cada any, 1.900 persones són diagnosticades i al món passa amb un nou cas cada cinc minuts.
Així, el diagnòstic precoç ha canviat el pronòstic per a l'esclerosi múltiple
L'esclerosi múltiple és una malaltia que es pot manifestar al sistema nerviós central, format de cervell i la medul·la espinal, de moltes maneres diferents. No tots els símptomes apareixen a totes les persones. Principalment, es coneix per l'aparició de brots, un concepte clínic definit com l'aparició sobtada de símptomes o signes de disfunció neurològica d'instauració aguda.
La doctora Cèlia Oreja-Guevara, cap de Secció de Neurologia de l'Hospital Clínic de Madrid, explica que el perfil de les persones que pateixen aquesta malaltia ha canviat els darrers anys. Hi ha molta més informació sobre la seva aparició i les persones acudeixen al seu metge abans: “Ara els pacients que ens arriben, ens arriben gairebé sempre amb el primer episodi, això és molt millor perquè així podem fer un diagnòstic precoç i començar com més aviat millor amb el tractament”. La majoria de les persones que acudeixen a la consulta amb aquest diagnòstic són dones al voltant dels 30 anys, a més de persones entre 50 i 60 anys.
Ara que les persones reconeixen abans els símptomes de l'esclerosi múltiple, es poden derivar ràpidament al neuròleg. A més, ara hi ha més i millors eines per diagnosticar: "A les ressonàncies magnètiques podem detectar nous tipus de lesions (CVS, PRL) que són més específiques de la malaltia i proves addicionals com la tomografia de coherència òptica i els potencials evocats que ens", assegura Oreja-Guevara.
En aquesta malaltia, el diagnòstic precoç és fonamental per poder aplicar el millor tractament. En el cas de l'Hospital Clínic de Madrid, les seves teràpies estan enfocades a fer que els pacients tinguin menys episodis, menys brots i menys lesions cerebrals, així tinguin el menor dany cerebral possible. Si aquest tractament comença de forma primerenca, s'evita que es faci malbé el cervell i els pacients tenen menys discapacitat, per mantenir una molt bona qualitat de vida durant molts anys, argumenta la doctora.
Els símptomes que més afecten els malalts amb esclerosi múltiple
L'esclerosi múltiple és una malaltia que pot afectar molt el dia a dia de les persones que la pateixen. Per a la doctora Cèlia Oreja-Guevara, són especialment sensibles els que reben el nom de: “els símptomes invisibles, per exemple, la fatiga, les alteracions cognitives i les alteracions urinàries”. En el cas de la fatiga, tant física com mental, quan apareix li impedeix fer de manera adequada la seva feina, evita tenir una vida social perquè està molt cansat o renúncia a activitats familiars o socials.
Parlem d'una malaltia que pateix des d'edats molt primerenques. Per als joves que acaben de rebre el diagnòstic, Oreja-Guevara considera el primer any és el més difícil, perquè el pacient encara no coneix la malaltia i necessita acostumar-s'hi. En aquest temps els metges i les infermeres ho veuen més sovint i després se'ls redirigeix a les associacions.
Així és el futur dels pacients amb esclerosi múltiple
Al Dia Nacional de l'Esclerosi múltiple, la doctora Cèlia Oreja-Guevara és positiva sobre els progressos que tindrà la malaltia en els pròxims anys. L'any 2026 serà aprovat per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) el primer tractament per alentir la seva progressió: "És el primer d'una classe anomenada inhibidors de la BTK i reduirà i disminuirà la progressió de la malaltia, de manera que el pacient tindrà molta menys discapacitat", celebra la professional.
Amb aquesta nova fita en la malaltia, es pot canviar el seu diagnòstic i la qualitat de vida dels pacients. "D'aquí a diversos anys, amb la combinació de tractaments sí que podrem pràcticament aturar tota la progressió de la malaltia", explica Oreja-Guevara.
La veritat és que des de l'any 2010, l'evolució en el maneig de l'esclerosi múltiple ha estat molt positiva. Així ho confirma Mireia Forner, directora Mèdica de Neurologia a Sanofi Espanya: "Creiem fermament que aquest és l'inici d'un canvi real, un punt d'inflexió que ens acosta a un futur on les persones puguin viure amb més llibertat, més esperança i menys limitacions", gràcies als últims avenços.
Els fàrmacs modificadors han permès frenar els brots pels quals es caracteritza l'esclerosi múltiple. Aquesta és una notícia molt positiva, tot i que els clínics han identificat que, fins i tot sense brots o amb brots molt lleus, persisteix una inflamació i una progressió per a la discapacitat del pacient, exposa Forner. Això sí, l'esperança i la qualitat de vida han millorat: avui veiem pacients amb 60, 70 i fins i tot 80 anys que conviuen amb la malaltia i els efectes propis de l'edat.
Des de Sanofi Ibèria fa més de 20 anys que treballen amb focus en l'esclerosi múltiple. Des del 2018 especialment, tenen com a propòsit buscar l'arrel del problema: "Dissenyem molècules petites capaces de travessar la barrera hematoencefàlica i incidir directament al cervell, on es produeix el dany, perquè creiem que el futur del tractament és actuar on realment importa", argumenta Mireia Forner.
Per a la directora mèdica de Neurologia a Sanofi Espanya, l'objectiu és clar: millorar la vida de les persones. "Tenim moltes esperances que, treballant plegats, arribem a transformar l'experiència dels pacients i oferir-los un futur amb més qualitat de vida", finalitza.
