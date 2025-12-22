Què els està passant als nens amb la nova variant K de la grip? "Pot ser més greu del que creiem"
El doctor Javier Álvarez, de l'Associació Espanyola de Pediatria, explica que la grip, amb el virus H3N2 com a protagonista, ha començat abans i podria durar més que en anys anteriors
Rafa Sardiña
La incidència de la grip a Espanya està disparada. Segons l'últim informe de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), el nombre de casos ja supera el pic registrat les tres últimes temporades.
La taxa de grip a Atenció Primària ha passat de 78,3 a 164,4 casos per cada 100.000 habitants, cosa que es tradueix en una "intensitat epidèmica mitjana". El grup més afectat és el dels menors d'un a quatre anys, on la incidència s'ha duplicat només en una setmana: de 214,7 a 503,1 casos per cada 100.000 habitants.
Habitualment la grip sempre sol tenir més incidència en nens i adolescents i sol començar-hi cada any, normalment unes dues setmanes abans.
Tot i això, després es va estenent perquè els nens són els "grans transmissors" de la grip, explica a aquest diari el doctor Javier Álvarez, membre del comitè assessor de vacunes i immunitzacions de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP). El que varia d'una temporada a una altra és la intensitat: pot començar abans, ser més incident o donar-se les dues coses, com aquest any.
"Aquest any ha començat abans i, a hores d'ara, ja ha superat el pic de l'any anterior i encara no ha acabat de baixar. De fet, ara mateix ja comença a ser més incident en adults. Va començar en nens i ara el que s'està veient que més són persones adultes, mentre que en els nens ja comença a decréixer, però és el patró habitual".
"Cal seguir vacunant-se"
El virus de la grip té la capacitat de canviar per defensar-se i persistir. Hi ha anys en què fa canvis més grans i això fa que l'efectivitat de la vacuna sigui una mica menor, encara que mai no deixa de ser útil, per això cal continuar vacunant-se.
Aquest any el protagonista és el virus H3N2, que presenta una variant coneguda com la variant K. Hi ha tres tipus principals de virus de la grip: H3N2, H1N1 i B. Aquest any, l'H3N2 amb la variant K ja es va detectar amb més incidència a Austràlia, a l'hemisferi sud, i ara està passant el mateix a l'hemisferi nord. "Això explica que hagi començat abans i que probablement duri més que l'any anterior", matisa el doctor Álvarez.
La grip en els nens pot acabar a l'UCI
La grip afecta en nombre de casos sobretot la població infantil i la gent gran. Quan parlem de grip greu en nens, "com més petit és el nen, més gran és el risc de complicacions".
La diferència amb els adults i la gent gran és important: en els adults, les complicacions solen donar-se en persones molt grans o amb malalties de base com diabetis, obesitat o problemes cardiovasculars. Tot i això, en els nens, dos de cada tres nens que tenen complicacions greus per grip són nens sans.
És a dir, no parlem només de nens amb malalties prèvies. "Pot passar en lactants, en nens de 2, 3 o 4 anys, però també en nens de 8, 10 anys o adolescents, que poden acabar ingressant per pneumònia o fins i tot en una UCI, sense patologia prèvia". La complicació més freqüent és la pneumònia, però també hi pot haver sinusitis, artritis, meningitis o complicacions neurològiques.
Com podem protegir els més petits?
La vacuna de la grip està indicada entre els 6 i els 59 mesos. Aleshores, quines estratègies de protecció hi ha per a aquesta població? El portaveu de l'AEP ens explica que aquesta recomanació la va fer l'Organització Mundial de la Salut el 2012: vacunar els nens entre 6 mesos i 5 anys. Els nens menors de 6 mesos es protegeixen mitjançant la vacunació materna, que és fonamental.
"Totes les dones gestants haurien de vacunar-se, tant per protegir-se elles —perquè tenen més risc de complicacions— com per protegir els seus fills durant els primers mesos de vida. Cada cop més països recomanen la vacunació fins als 17 anys. A Espanya, Melilla ja l'ha estès més enllà dels 5 anys i altres comunitats com Galícia, La Rioja, Múrcia o Castella i Lleó han ampliat l'edat fins als 8 o 11 anys”.
L'Associació Espanyola de Pediatria, a través del seu Comitè Assessor de Vacunes —del qual forma part—, ja recomana la vacunació universal entre els 6 mesos i els 17 anys. "Vacunar els nens els protegeix a ells, però també trenca la cadena de transmissió i protegeix persones vulnerables, especialment els grans, la res dels quals posada a la vacuna és menor".
El Nadal pot complicar la incidència de la grip
"Ens trobem en un moment complicat: estem en un pic alt d'incidència i d'aquí una o dues setmanes hi haurà moltes reunions familiars en espais tancats. Per això és tan important la vacunació", subratlla el pediatre.
A més, hi ha temps per vacunar-se. Moltes persones encara no han passat la grip i ho poden fer. A la Comunitat de Madrid, per exemple, s'ha decidit vacunar qualsevol persona que vagi a un centre de vacunació, encara que sigui jove i sana, ja que hi ha prou vacunes. "Vacunar-se pot evitar una complicació greu, un ingrés o contagiar una persona vulnerable. És treure's una mala estona i protegir els altres".
Més intensitat, però dins del “normal”
La grip ens visita cada any. L'únic hivern en què no va aparèixer va ser el del 2020-2021, per l'ús generalitzat de màscares. Cada tres, quatre o cinc anys el virus pateix petits canvis i aquests anys la incidència és més gran. Després, cada diverses dècades, es produeixen pandèmies quan el virus fa un gran canvi, com va passar el 2009 amb la grip A, el 1967 amb la grip de Hong Kong, el 1957 amb la grip asiàtica o el 1918 amb la grip espanyola.
Aquest any és un d'aquells anys de més intensitat, però entra dins de l'esperable.
Haurien de tornar les màscares de forma generalitzada?
"Algunes comunitats han pres aquesta decisió i em sembla adequada". El rentatge de mans continua sent fonamental, però en moments d'alta incidència, quan convivim amb persones vulnerables o acudim a centres sanitaris o llocs molt concorreguts, l'ús de màscara és una mesura raonable.
"No es tracta d'usar-la en tot moment, però sí en situacions de risc. A més, les màscares tenen caducitat, per la qual cosa és important fer servir màscares noves i adequades", matisa el doctor Álvarez.
I és que encara no hem arribat al màxim, encara que ja estem molt per sobre de l'any passat. Si segueix el patró habitual, el pic podria assolir-se en una o dues setmanes i després baixar de forma lenta. Ens quedarien entre 4 i 6 setmanes més de circulació del virus. De vegades es donen corbes bifàsiques, on apareix un altre virus després, com l'H1N1 o el tipus B. No es pot preveure amb certesa.
Per això el missatge clau és vacunar-se. "Encara que la vacuna no eviti tots els casos, sí que redueix la gravetat i el risc d'hospitalització. Vacunar-se protegeix un mateix i els altres".
