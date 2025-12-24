Per què els bancs bloquegen els comptes quan mor el titular? L'advocat David Jiménez ho aclareix
L'expert explica que la mesura impedeix que els hereus accedeixin als diners abans de complir les obligacions fiscals
Pedro Sanjuán
Quan una persona mor i deixa comptes bancaris al seu nom, les entitats financeres procedeixen al bloqueig de forma immediata per evitar qualsevol moviment no autoritzat. Així ho explica l'advocat i economista David Jiménez en un vídeo publicat recentment a Instagram, on detalla que aquesta pràctica, tot i que sovint sorprèn els familiars, forma part del protocol habitual que apliquen els bancs en aquests casos.
Segons Jiménez, aquesta mesura no respon únicament a una qüestió de seguretat, sinó que té un propòsit fiscal molt concret: garantir que els hereus compleixin el pagament de l'impost de successions -un tribut que han de pagar els hereus quan heretin béns, drets o obligacions d'una persona morta- abans d'accedir als fons. Les entitats bancàries, recorda, assumeixen una responsabilitat directa davant d'Hisenda i podrien enfrontar-se a conseqüències legals si permeten que els beneficiaris retirin diners sense que l'herència estigui degudament regularitzada.
Evitar conflictes i garantir un repartiment just
L'expert explica que, a la pràctica, això significa que els comptes del mort queden immobilitzats des del mateix moment en què el banc té coneixement del decés. Durant aquest període, els hereus no poden fer transferències, retirades o moviments de cap mena fins a completar els tràmits necessaris.
A més, per prevenir conflictes familiars, el més recomanable és que el difunt redacti un testament clar i detallat, que els hereus s'informin sobre les particularitats de l'impost i que, en cas de dubte, es busqui assessorament legal professional.
Tot i que el procés pot resultar lent i dificultós per a les famílies en un moment especialment delicat, és un mecanisme necessari per evitar irregularitats i garantir que tant les obligacions fiscals com els drets dels hereus es compleixin correctament.
