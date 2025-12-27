El manresà Jordi Cruz, cuiner i jutge de 'MasterChef': "El plàtan té una maduració difícil de controlar, però..."
El propietari del restaurant ABaC va compartir diversos consells a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
El plàtan és una de les fruites més consumides a escala mundial, ja que és una fruita energètica i nutritiva, rica en potassi, magnesi, vitamina B6 i fibra. Gràcies a aquestes propietats, és ideal per a esportistes i beneficiosa per a la salut digestiva, muscular i del sistema nerviós.
Tot i això, té les seves peculiaritats, pel fet que és una fruita que pot madurar molt fàcilment, entre altres aspectes. Per aquesta raó, el cuiner català Jordi Cruz va compartir a través del seu compte personal de TikTok diversos consells per evitar que els plàtans madurin tan ràpidament o per endarrerir-ne la maduració, encara que de vegades resulta incontrolable.
Com conservar el plàtan segons Jordi Cruz
L'amo d'ABaC va explicar que perquè un plàtan maduri cal tapar la punta amb paper film. El motiu que va destacar és que “volem que surti l'etilè, que és aquest gas que provoca la maduració”.
En canvi, si l'objectiu és que el plàtan no maduri tan ràpidament, cal tapar-lo amb una mica de plàstic. "Quan està verda, mai al fred", va destapar. Això es fa perquè la seva carn es torna granulada i sorrenca: "No mola res".
Quan el plàtan ja està madur, convé posar-lo a la nevera perquè "la carn està perfecta i no es farà malbé pel fred".
"¿Què passarà? Que la pell es posarà negra, però el plàtan durarà uns quants dies més que fora de la nevera. I quan ja està al punt que dius, mira, no me'l menjaré i vull que estigui aprofitat al màxim, en una bosseta sense la pell i al congelador", va compartir a TikTok.
En treure'l del congelador, el cuiner català va revelar que "així el podrem treure a trossets, sense que s'oxidi, sense la pell, per poder pesar-lo bé i introduir-lo a la recepta que vulguis". Per exemple, en un pastís, un muffin, un batut o un pastís.
Finalment, l'amo de l'ABaC va confessar que "el plàtan té una maduració difícil de controlar, però si coneixes els seus secrets i saps com tractar-lo i conservar-lo, en trauràs un rendiment més elevat".
