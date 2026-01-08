Com pots comprovar si el teu comandament de PS5 funciona correctament al PC?
Et proposem una forma senzilla de comprovar el funcionament de botons, estics, gallets i bateria sense instal·lar programes
Carlos d'Ayala - Elsotanoperdido
T'has comprat o algú ha tingut el detall de regalar-te un comandament DualSense de PS5 per Nadal i vols assegurar-te que tot funciona correctament? Hi ha un mètode senzill per provar les funcions principals en un PC. Sense perdre temps, una opció molt pràctica és fer servir alguna eina específica en el navegador, com la web de DriftGuard, que permet fer comprovacions directament, sense la necessitat d'instal·lar res.
Com comprovar l'estat del comandament de PS5
Aquí només necessitareu connectar el DualSense a l'ordinador mitjançant un cable USB compatible amb dades i obrir la pàgina al navegador. Res més. Si el comandament no apareix, prova amb un altre cable o amb un altre port USB, perquè alguns cables només carreguen i no transmeten dades. Tingueu en compte també que aquest tipus d'eines solen dependre de funcions del mateix navegador. En general, funcionen millor a Chrome, Edge o altres opcions basades en Chromium, mentre que Firefox o Safari poden no ser compatibles amb aquest sistema.
Un cop dins
Quan hi accedeixis t'enfrontaràs a una pantalla principal que ofereix opcions molt útils per revisar l'estat de la bateria i comprovar botons, panell tàctil i sticks. Així podràs detectar si algun botó falla, si hi ha lectures irregulars als gallets o si els joysticks presenten deriva. També inclou proves d'il·luminació LED, vibració i gallets adaptatius. En cas de verificació de les característiques relacionades amb àudio o micròfon, és aconsellable mantenir la connexió per USB i si estàs a Windows, seleccionar el comandament com a dispositiu de so predeterminat abans de fer la prova.
Si connectes el DualSense per Bluetooth, no sempre tindràs accés a totes les funcions. A PC, la resposta hàptica i certes característiques d'àudio solen requerir connexió USB i alguns jocs redueixen la vibració a un rumble més bàsic quan es juga sense cables.
El teu comandament en perfectes condicions
En tot cas, amb tan sols uns pocs minuts pots avaluar cada apartat, comprovar que tot respon com cal i saber si el comandament necessita revisió. Si a més vols fer una revisió ràpida d'altres controladors, aquest tipus d'eines solen incloure apartats per a controladors de Microsoft i Nintendo, encara que el nivell de prova pot variar segons el model. Ara només queda posar fil a l'agulla… o al comandament en aquest cas.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat