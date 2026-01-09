Quan es treuen els adorns de Nadal i el Betlem?

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una antiga filosofia xinesa assenyala quin és el millor dia per retirar la decoració de Nadal

Cristina Sebastià

Un cop acabades totes les celebracions de Nadal, arriba el moment de guardar l'arbre de Nadal, el pessebre i els diferents adorns fins al pròxim mes de desembre.

Encara que no hi ha una data establerta per recollir la decoració, hi ha la creença popular que deixar els adorns, un cop acabades totes les celebracions, pot portar mala sort.

Tradició cristiana

La tradició cristiana estableix que la temporada nadalenca no s'acaba el dia 25 de desembre, sinó que culmina amb la Festa de l'Epifania, o Dia dels Reis Mags, que commemora la manifestació de Jesús com el Messies, el 6 de gener.

I és quan, un cop oberts els regals de Reis, hi ha famílies que aprofiten aquest dia per retirar la decoració de Nadal.

Tot i això, n'hi ha que no creuen que porti mala sort deixar els adorns un cop passat el Dia de Reis, i mantenen la decoració de Nadal uns dies més.

Altres costums

En països ortodoxos com Rússia, Romania o Ucraïna, se celebra el Nadal el 7 de gener, ja que segueixen el calendari Juliano, que va 13 dies per darrere del calendari Georgià utilitzat per catòlics i protestants.

Per tant, en aquests països la decoració nadalenca es retira el 7 de gener o els dies posteriors.

En alguns costums catòlics, es recullen els adorns el 2 de febrer, Dia de la Candelaria, que marca la fi completa del cicle nadalenc.

Fengshui

El Fengshui, l'antiga filosofia xinesa que cerca l'equilibri de l'energia de la persona mitjançant la decoració dels espais, estableix que el 7 de gener és el dia perfecte per desmuntar l'arbre de Nadal.

Això és perquè és un dia de transició energètica, on es deixen enrere les celebracions per donar espai a noves experiències. Traient els adorns ajudem a alliberar espai, desbloquejant l'energia festiva perquè no s'estanqui.

