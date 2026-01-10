Isabel Belaustegui, especialista en nutrició, recomana aquests passos per cuidar el metabolisme després de Nadal: "Així potencies la depuració de toxines"
4 hàbits molt senzills
Cloe Bellido
El Nadal són dates de reunions familiars, de dinars i sopars copiosos i interminables. Èpoques d'excessos que poden ressentir el nostre cos, ja que bona part de la població reconeix patir molèsties digestives durant aquestes dates.
Isabel Belaustegui, experta en nutrició amb 178.000 seguidors a Instagram, ha compartit uns senzills consells per cuidar el metabolisme i reduir els símptomes provocats per menjar més del compte, que poden arruïnar aquestes dates tan especials i assenyalades.
Quatre trucs per cuidar el metabolisme
El primer consell que dona Belaustegui és que, abans del dinar, prenguis unes olives, cogombrets, adobats o fins i tot un tap de vinagre de poma dissolt en un got d'aigua. "Així ajudes a evitar pics de glucosa a la sang i amb això un augment de pes, l'acumulació de greix i la inflamació descontrolada", explica.
Una altra recomanació és començar el menjar per aliments rics en greixos i proteïnes. "Evita començar pels carbohidrats de ràpida absorció, com ara les farines refinades del pa blanc o els dolços típics d'aquestes dates com els torrons o els polvorons".
Un cop acabat el dinar o el sopar, si ha estat abundant, Belaustegui recomana fer una passejada. "Aquest és un truc meravellós per cuidar la salut dels nostres mitocondris, que és la base de la salut del metabolisme".
Finalment, i encara que pugui semblar evident, quan no estiguis menjant, no mengis. "Evita els perillosos pica-piques i mantingues-te en dejú entre els menjars principals. Així dones temps al teu aparell digestiu a processar els aliments i als teus sistemes propis de depuració de toxines a eliminar allò que no li convé. Hidrata't bé per facilitar aquesta tasca dels emuntoris, dels òrgans encarregats de netejar l'organisme",
Amb aquests senzills trucs els menjars es poden fer menys pesats, gaudint millor de les festes i del més important durant aquestes, la companyia.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga