Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
Una opció curta i que es pronuncia igual en diversos idiomes es cola entre els preferits dels nous pares a Catalunya
Vega S. Sánchez
A la dècada dels 50, els noms més populars de nounats a Catalunya eren Antonio, José o Jorge per a nen.
A elles, en canvi, se'ls acostumava a posar noms de verges com a inspiració, entre ells Montserrat, Teresa o Maria, un nom present als registres de cada dècada.
Tot i això, i ja al segle XXI, han aparegut altres noms que guanyen terreny a Catalunya i es posicionen en el rànquing dels més usats. Un és el nom de Vega, que s'ha convertit en una de les eleccions més comunes per a nom de nena en els darrers anys.
L'estrella més lluminosa
Etimològicament, 'Vega' prové de 'vaica', una paraula preromana que significa plana o terreny fèrtil. I el diccionari de la RAE la defineix com un “terreny baix, pla i fèrtil, regat generalment per un riu o un canal”.
Però Vega és també el nom de l'estrella més lluminosa de la constel·lació de Lyra, situada a 25 anys llum del sistema solar i una de les tres que formen l'anomenat triangle d'estiu.
A més, es coneix com l'estrella més important del cel després del sol, de manera que, en triar-lo per a una filla, s'associa amb la idea d'una nena destinada a brillar amb llum pròpia.
Origen hebreu
Però hi ha altres noms de nena que es colen silenciosament a la llista de favorits i que cada vegada se sent més a parcs, escoles i sales de part: es tracta d'un nom breu, d'arrel hebrea i amb un significat lligat a l'amor que ha conquerit centenars de famílies.
Sense desbancar Vega ni els més clàssics, aquest nom s'ha fet un lloc entre les primeres posicions del rànquing oficial de nadons i reflecteix molt bé cap a on es mouen avui les preferències dels pares catalans.
El nom que escala als rànquings
Les dades provisionals de l'Idescat sobre naixements el 2024 confirmen que Mia s'ha consolidat com un dels noms femenins més repetits entre les nenes nascudes a Catalunya.
Amb 320 nadons registrats amb aquest nom, se situa just darrere de Sofia/Sofia, Júlia/Julia, Martina i Ona, formant part del top 5 de noms de nena més usats.
Aquest creixement no és casual: Mia encaixa en la tendència dominant de noms curts, sonors i fàcils de pronunciar en diversos idiomes, cosa que moltes famílies valoren en un context cada cop més globalitzat.
Sense arribar a saturar com altres noms superpopulars, la seva freqüència demostra que ha deixat de ser una raresa per convertir-se en una aposta segura a les maternitats catalanes.
Origen hebreu i significat especial
Mia es considera, en gran part de les fonts d'onomàstica, una forma derivada de Maria, nom que procedeix de l'hebreu Miriam i que també té vincles amb tradicions egípcies antigues.
Aquest origen hebreu s'associa a significats com “estimada de Déu”, “estimada” o “l'elegida”, cosa que reforça la seva càrrega simbòlica per a moltes famílies que busquen un nom amb fons espiritual sense renunciar a la modernitat.
A aquest rerefons se suma la seva enorme versatilitat: Mia funciona igual de bé en català, castellà o anglès, i es reconeix amb facilitat en nombrosos països, cosa que la converteix en una opció molt pràctica per a nenes que creixeran en entorns plurilingües.
Aquesta barreja de tradició bíblica i projecció internacional explica una bona part del magnetisme que ha disparat la seva popularitat a Catalunya.
Menys naixements i boom de noms curts
L'auge de Mia es produeix, a més, en un escenari de mínims històrics en la natalitat: el 2024 van néixer 53.793 nadons a Catalunya, un 0,8% menys que el 2023, fet que marca un nou sòl a la sèrie estadística.
És a dir, neixen menys nens, però la competència entre noms és forta, i que la Mia destaqui amb 320 registres és encara més significatiu en aquest context.
