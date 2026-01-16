Canvia la teva vida amb l'estratègia de l'arbre de Marta Parella
Hem de reprogramar les nostres arrels
De tant en tant el nostre cos i la nostra ment ens demana canvis. Les situacions canvien, el nostre context no sempre és igual, així que, toca reprogramar la nostra manera de fer i de pensar. Però fer-ho no és senzill. Primer hem d'identificar el nostre problema, però no tothom ho aconsegueix sense ajuda externa. Així doncs, moltes vegades necessitem ajuda d'un terapeuta, coach o psicòleg per aconseguir-ho. Després hem de començar a fer els canvis. Però, com ho fem? En tot aquest procés és important comptar amb l'ajuda d'un coach, com Marta Parella.
La Marta fa anys que acompanya diversos casos de falta d'autoestima, dependència emocional, etc. El seu perfil d'Instagram té 200.000 seguidors gràcies a tots els consells que dona i a totes les persones que ha ajudat. A @martaparellacoach podreu trobar un munt de testimonis que expliquen com ha estat la seva experiència i evolució. A més ha estat fent de coach a MTMAD de Mediaset Espanya.
Si estàs en un moment complicat de la teva vida on repeteixes certs patrons com escollir malament la teva parella, dependre emocionalment d'ella o tenir una baixa autoestima, ara és el moment de fer el canvi. La tècnica de la coach és senzilla i efectiva.
L'estratègia de l'arbre
"Nosaltres som un arbre, tenim arrels i donem fruits"
Les arrels estan formades per tot el que hem après a la vida des de la infància, adolescència, família, i vida adulta. A través d'aquestes experiències ens hem desenvolupat com a persones, amb un caràcter, pensament i manera de fer. Els resultats d'aquestes experiències són els fruits.
Però i si no soc feliç així? Potser és moment de parar, pensar i trobar que no funciona i reprogramar les arrels amb noves tècniques per començar a deixar d'escollir parelles narcisistes, començar a estimar-se més i deixar de dependre d'altres persones per ser feliç.
Canviar es pot fer a qualsevol edat, només necessites posar-hi ganes i trobar l'estratègia que millor s'adapti a tu. El coaching de Marta Parella, d'Avinyó, et pot ajudar a començar a posar límits, prioritzar-te i que això perduri en el temps. Crear una bona base és clau per no repetir patrons i començar a dur correctament les regnes de la teva vida.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos