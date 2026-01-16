"Correu, que vola": el minipis de TikTok tan petit com un saló i tan car com si fos un àtic de luxe que resumeix la precarietat immobiliària
Un vídeo en to humorístic que critica la greu situació de l’habitatge a Espanya es fa viral
Un nou vídeo de TikTok s’ha convertit en el retrat perfecte –i gairebé caricaturesc– de la precarietat immobiliària a Madrid
Mariona Carol Roc
La creadora mostra un pis de 17 metres quadrats, ubicat en ple barri de Malasaña de Madrid, pel qual demanen 700 euros al mes. Un preu que, tal com ella mateixa ironitza, “sembla d’àtic de luxe”, tot i que l’espai s’assembli més al saló d’una casa estàndard que a un habitatge complet.
Així és el pis que ha incendiat TikTok
El vídeo comença amb una presentació que ja anticipa el to: “Hola nois, avui us porto aquest pis [...]. 700 euros al mes, 17 metres quadrats, quart pis interior sense ascensor [...] al carrer del Tesoro, perquè és un tresor a Madrid”.
“Acabats rústics… o alguna cosa així”
A partir d’aquí, el recorregut es converteix en una barreja d’humor, crítica i arquitectura involuntàriament surrealista:
- Paret de “treu i posa” amb estètica rústica.
- Bigues pintades de blanc per “donar lluminositat”.
- Un misteriós element que la 'tiktoker' bateja com a “esparadrap estructural”, la funció real del qual ningú sembla tenir clara.
- Un “joc savi, correcte i magnífic dels volums sota la llum”, dit amb ironia per justificar la forma irregular de l’espai.
- El terra, amb aparença de fusta, però “amb la fredor de tot el sintètic”, completa el conjunt.
Un tetris domèstic
Un dels punts més comentats del vídeo és “la cuina gairebé vertical”, un mòdul estret que inclou un microones, un fogonet, un rentamans i un forat “ideal per posar el mistol”, afegeix irònicament. Just després de la cuina apareix la dutxa i, a continuació, el lavabo, que ofereix “magnífiques vistes als terrats de Malasaña”.
Davant del lavabo es troba el vàter, separat per un tancament translúcid que “permet passar la llum” i que la creadora descriu com a “luxós de Pinterest”. La porta del bany, això sí, és un detall inoblidable: no supera els 70 centímetres d’alçada, cosa que ella defineix com a “Imaginarium”.
Un exercici d’imaginació
El vídeo inclou un dibuix fet a mà del pla de la casa que resumeix la distribució:
- Porta d’entrada.
- Tauleta plegable per “guanyar espai”.
- Cuina.
- Llitet.
- Un forat “perfecte per posar l’aspiradora Dyson tombada”.
- Dutxa separant la zona d’estar del lavabo.
- Vàter i termo elèctric tombat, un clàssic dels microapartaments madrilenys.
- El bany, a més, incorpora un paviment “xulíssim” i una solució inesperada per penjar la roba llarga: una barra entre bigues.
