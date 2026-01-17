Tot el que has de saber si et surt un bony al coll: causes més freqüents i quan anar al metge
Hi ha múltiples causes que poden provocar l'aparició d'una tumoració al coll, i no sempre ha d'haver-hi una malaltia seriosa darrere
Rafa Sardiña
L'aparició d'embalums al coll són un dels motius de consulta més freqüents. I és que descobrir una tumoració en aquesta zona pot generar certa preocupació, com és lògic. Tot i això, és fonamental mantenir la calma i acudir a un especialista per a una avaluació adequada.
El doctor César Canales Bedoya, cap de servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Ruber Internacional, recalca que "la majoria d'aquests embalums al coll són benignes, encara que hi ha casos en què poden ser indicatius de malalties més serioses".
Per això, en notar una tumoració al coll, hem de tenir en compte:
- Grandària. Si el bony és petit o ha crescut amb el temps.
- Mobilitat. Si es mou en pressionar-ho o sembla fix.
- Dolor. Si causa alguna molèstia o és indolora.
- Altres símptomes. Febre, canvis en la veu, dificultat per empassar, pèrdua de pes...
Quines són les causes dels bonys al coll
El doctor Canales Bedoya recalca que "si bé moltes tumoracions al coll poden ser degudes a infeccions lleus que provoquen la inflamació dels ganglis limfàtics, també és possible que es tracti d'una condició més complexa".
Hi ha múltiples causes que poden provocar l'aparició d'una tumoració al coll.
Causes benignes de tumors al coll
- Ganglis limfàtics inflamats. Poden aparèixer a conseqüència d'infeccions virals o bacterianes.
- Lipomes. Són tumors benignes de teixit gras que no solen presentar cap perill.
- Quists congènits. Malformacions que tenen lloc des del naixement.
- Tumors benignes del tiroide. Nòduls tiroidals no cancerosos.
- Tumors de glàndules salivals. Normalment d'origen no maligne.
- Abscessos. Són una acumulació de pus a conseqüència d'una infecció localitzada.
Causes de tumoracions que poden ser malignes
- Limfomes. Malaltia que es formen al sistema limfàtic.
- Càncer de tiroide. Es pot presentar amb nòduls a la glàndula tiroidal. Cada any es diagnostiquen entre 4.000 i 5.000 casos de càncer de tiroide, que se sol diagnosticar entre els 40 i 60 anys.
- Metàstasi. Propagació de cèl·lules canceroses d'altres òrgans com pulmó, cap i coll, mama, estómac...
- Tumors de glàndules salivals. Alguns poden ser malignes.
- Càncer de faringe, laringe o cavitat oral. Associats a factors de risc com ara el tabaquisme o el consum excessiu d'alcohol.
Detecció precoç
Davant l'aparició d'un bony al coll, el doctor assenyala que és "important acudir a un metge especialista per a una valoració oportuna".
"Detectar la malaltia a temps pot influir considerablement en el tractament i l'evolució del pacient", assenyala l'especialista.
Per arribar a un diagnòstic precís, es realitzarà una història clínica detallada, anàlisi de laboratori i proves d'imatge:
- Ecografia que permet visualitzar l'estructura de la tumoració
- Tomografia computaritzada que aporta informació detallada de la zona afectada
- Biòpsia o citologia per aspiració amb agulla fina (PAAF), “tècnica utilitzada per determinar la naturalesa del teixit afectat”.
Comptar amb un diagnòstic precís ens permet definir el tractament més adequat per a cada pacient, ja sigui una intervenció quirúrgica, tractament mèdic o seguiment clínic.
Com autoexplorar-se un bony al coll
Cal palpar el coll i avaluar el nòdul cervical quant a mida, aspecte, consistència i localització, entre d'altres. Amb aquestes dades, cal consultar un especialista per a una exploració professional i confirmar el diagnòstic.
