Sabies que els esternuts poden causar danys greus? Són poc freqüents, però et poden matar
Normalment, els esternuts són un mecanisme de protecció que manté allunyades del nostre sistema respiratori les substàncies potencialment nocives
Adam Taylor
Si pensem en el tipus d'accident que faria que els intestins d'una persona esclatessin fora del seu cos, podríem imaginar algun tipus d'apunyalament horrible o un espantós accident de cotxe. Probablement, mai no imaginaria que una cosa tan comuna i inofensiva com un esternut pogués causar aquest tipus de lesió espantosa, però això és exactament el que li va passar a un home de Florida a principis de juny de 2024.
El pacient havia estat sotmès recentment a una operació abdominal i patia de dehiscència de la ferida. És a dir, la seva incisió quirúrgica no estava cicatritzant correctament. Mentre esmorzava, va esternudar i va començar a tossir. Va notar dolor i una sensació d'humitat al baix ventre, i immediatament va descobrir que diverses nanses intestinals havien rebentat a través de la ferida sense cicatritzar.
L'home va ser traslladat d'urgència a l'hospital, on li van tornar a col·locar els intestins dins de l'abdomen.
Tancar els ulls i contraure el pit
Normalment, els esternuts són un mecanisme de protecció que impedeix que la pols, els bacteris i els virus entrin al nostre aparell respiratori. El procés està controlat per l'anomenat “centre de l'esternut”, ubicat al bulb raquidi, entre el cervell i la medul·la espinal, que dirigeix les funcions autònomes, inclosa la respiració. S'activa per la presència d'irritants al revestiment del nas i les vies respiratòries.
La resposta consisteix a tancar els ulls, la gola i la boca mentre es contrauen els músculs del pit, comprimint els pulmons i expulsant l'aire del sistema respiratori. D'aquesta manera, sigui que hagi desencadenat la resposta “surt” de l'organisme a una velocitat impressionant: fins a 15,9 metres per segon (56 km/h) en alguns casos.
Però malgrat els avantatges d'un bon esternut, de vegades pot comportar un risc de lesió més gran del que molts creuen.
Per exemple, un esternut violent pot provocar una hèrnia pulmonar a través dels músculs intercostals entre les costelles, normalment en un punt feble. Això sol ser conseqüència d'obesitat mòrbida, malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis o tabaquisme.
També hi ha casos d'esternuts que causen l'esquinçament dels delicats teixits dels pulmons. Això passa quan l'aire a més pressió de les profunditats dels pulmons s'escapa a l'espai entre el tòrax i el pulmó, fent que aquest aire comprimeixi el pulmó en un o ambdós costats del tòrax.
Els pulmons no són l'únic que es pot esquinçar. Hi ha casos de persones que s'estripen el delicat revestiment del cervell en esternudar, cosa que provoca una hemorràgia subaracnoidal (un tipus d'ictus) que pot ser mortal si no es diagnostica i tracta a temps.
Encara que no s'esquinci aquest delicat revestiment, un esternut pot afectar el cervell, i hi ha informes de persones que pateixen debilitat en un costat del cos o alteracions visuals després d'un esternut.
Els esternuts eleven la pressió sanguínia, cosa que pot provocar altres lesions greus als vasos sanguinis. Hi ha casos de dissecció aòrtica per esternut, en què la força d'aquest esquinça les capes de l'aorta (l'artèria principal que porta la sang oxigenada per tot el cos). Si no es tracta, té una taxa de mortalitat del 50% al cap de 48 hores de produir-se.
Tot i que és força habitual lesionar-se l'esquena en esternudar, no és l'única lesió musculoesquelètica que es pot desencadenar a partir d'un esternut: hi ha informes de casos de persones que s'han fracturat els ossos que envolten l'ull. Aquest tipus de fractura, anomenada fractura per esternut, sol ser causada per un traumatisme per objecte contundent, sovint per un cop de golf, tenis o pilota de beisbol a l'ull.
En rares circumstàncies, esternudar pot fracturar els ossos de l'orella.
Els ossets de l'oïda també es poden fracturar després d'un esternut, cosa que pot causar pèrdua d'audició. Fins i tot se sap que els implants dentals es desplacen cap a altres parts de la cara a causa d'un esternut fort.
L'augment de pressió causat pels esternuts pot provocar la sortida de líquid del cos, en particular orina de la bufeta. Això sol passar en persones amb músculs del sòl pelvià febles, normalment a causa d'embaràs, part, obesitat, menopausa i traumatismes o lesions nervioses.
No s'aguanti
Donades totes les possibles lesions que pot causar un esternut, potser penseu que és millor aguantar-se.
Però ni tan sols això no és segur. El 2023, un escocès es va aguantar un esternut tancant la boca i tapant-se el nas. El resultat va ser que es va estripar la tràquea. En tancar les seves vies respiratòries, va permetre que la pressió generada per l'esternut s'acumulés al sistema respiratori, que de vegades pot ser fins a 20 vegades la pressió observada normalment al sistema respiratori. Però aquesta energia ha d'anar a algun lloc, així que normalment és absorbida pels teixits.
Altres s'han fracturat els ossos de la cara aguantant els esternuts, malmesa la laringe (caixa de la veu) i esquinçat els teixits que protegeixen els pulmons.
Afortunadament, hi ha una lesió que és impossible que causi un esternut. Alguna vegada li han dit que si esternuda amb els ulls oberts, se li sortiran? Doncs només és un conte xinès: els ulls es mantenen al seu lloc gràcies als músculs i a un nervi que els subjecta. Sense oblidar que les vies respiratòries no tenen cap connexió amb els globus oculars ni amb les conques dels ulls.
El nostre cos està ben adaptat per esternudar, així que probablement no s'ha de preocupar per patir cap lesió. Molts dels danys descrits només es produeixen en circumstàncies molt rares. Encara que si és algú com Donna Griffiths (que té l'atac d'esternuts més llarg registrat, durant 976 dies) o Yi Yang (que té l'esternut més fort registrat, amb 176 decibels, l'equivalent a un coet alçant el vol), el risc que esternudar li porti problemes és més gran.
*Adam Taylor és professor i director del Centre d'Aprenentatge d'Anatomia Clínica, Universitat de Lancaster. Article publicat originalment a The Conversation.
