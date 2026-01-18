Viure a Seül per 353 euros al mes: l'estudiant català que compleix el somni d'estudiar a Corea del Sud
Estudiar al país sud-coreà s'ha convertit en el somni de moltes persones
Patricia López Avilés
En menys de 70 anys, Corea del Sud s'ha convertit en una de les principals potències del món: el 2024, el seu producte interior brut (PIB) va ser d'aproximadament 1,87 bilions de dòlars nord-americans (una mica més de 1.605 milions d'euros), cosa que va situar l'economia sud-coreana entre les més grans del planeta.
A més, l'ascens econòmic de Corea del Sud en les darreres dècades reflecteix una recuperació econòmica en temps rècord: després de la devastació de la Guerra de Corea el 1953, el país va emprendre un procés d'industrialització accelerada, inversió en educació i obertura comercial que es coneix com el 'miracle econòmic coreà'.
De fet, a mitjan segle XX, el seu PIB per càpita era tan reduït que països considerats menys desenvolupats, com ara Ghana, tenien nivells similars.
Cultura i gastronomia
Dècades després el panorama és totalment diferent: empreses sud-coreanes com Samsung, LG o Hyundai s'han convertit en referents internacionals, amb presència als principals mercats del món.
Davant d'aquest ràpid i sostingut creixement econòmic, són molts els països i analistes que miren amb interès el país.
Molta part de la seva cultura, com la seva música o gastronomia, ha arribat a occident i ha deixat meravellats moltes persones, sobretot joves, que, fins i tot, opten per anar a estudiar a Corea del Sud per conèixer el país asiàtic més de prop.
Menys preocupacions
Un d'aquests estudiants és el català Marc Doco, que actualment estudia coreà a la Universitat nacional de Seül i comparteix les seves experiències al compte de Tiktok.
Marc explica que viu en un petit apartament a Seül, al barri de Gangnam, a només 15 minuts del lloc on s'imparteixen les classes. El pis està equipat amb cuina, aire condicionat, bany privat i un escriptori amb un televisor.
D'aquesta manera, i segons explica, “a l'hora de mudar-te està força bé, perquè t'has de preocupar de menys coses”.
L'estudi té un preu de 600.000 wones, és a dir, només costa 353 euros al mes, un cost molt allunyat dels lloguers dels habitatges de les principals capitals i ciutats europees.
Com estudiar a Corea?
Però com aconseguir estudiar a Corea, cosa que s'ha convertit en el somni de moltes persones? Per a un estudiant d'una universitat de Barcelona, per posar un exemple, el camí més habitual comença a través dels programes de mobilitat internacional que gestionen les mateixes universitats, com els intercanvis o els convenis específics amb escoles sud-coreanes.
Moltes facultats tenen acords amb centres com la Seoul National University -on estudia Marc, el protagonista d'aquest Tiktok-, Yonsei o Korea University, que permeten cursar assignatures o programes de llengua durant un semestre o un curs acadèmic.
Programes immersius
Una altra via molt comuna és sol·licitar directament un programa intensiu de llengua coreana a universitats sud-coreanes, pensats per a estudiants internacionals.
En aquest cas, només cal estar matriculat o haver cursat estudis universitaris a Barcelona, presentar la sol·licitud, acreditar estudis previs i, una vegada acceptat, tramitar el visat d'estudiant. A més, hi ha beques oficials, com les del Govern de Corea del Sud o ajudes puntuals de les mateixes universitats, que faciliten l'accés.
