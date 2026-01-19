Has estat tota la vida netejant malament la cafetera i no ho sabies: així és com ho has de fer
La tiktoker @lamalabarista.cafe ens ho mostra pas a pas
Benito Domínguez
Si tens una cafetera italiana estic convençut que has estat tota la vida netejant-la malament i no ho sabies. I és que molt poques persones ho saben, però és que a més sol estar entre les recomanacions del principal fabricant d'aquest tipus de cafeteres.
Doncs segur que, quan vols netejar a fons la cafetera utilitzes sabó de netejar els plats, però aquesta no és la manera de netejar-la, de fet la firma Bialeti et diu que no ho facis.
Així que el que has de fer és, quan la fas servir sovint, és esbandir-la amb aigua, eixugar-la i la guardes. Però quan la vulguis netejar a fons, pots seguir aquests tres passos que et mostra la tiktoker @lamalabarista.cafe.
Neteja, pas per pas
D'una banda, poses bicarbonat i vinagre a la base, i l'acabes d'omplir amb aigua tèbia fins a la vàlvula. La tanques i la poses al foc perquè la barreja pugi i netegi l'interior de la cafetera.
El segon pas és desmuntar la cafetera i submergir-la una estona en aigua calenta amb suc d'una llimona. Més tard, esbandir-la amb aigua. Després omple-la amb aigua i la tornes a posar al foc.
Finalment, li dones una última esbandida, l'eixugues i la guardes. En acabat, quan l'utilitzis, fes un primer cafè i rebutja'l. I ja sí, la tens llesta. Aquí pots veure el vídeo on es mostra aquest procés.
