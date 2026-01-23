Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aprèn a conservar les herbes aromàtiques amb els trucs de Jordi Cruz

Mantenir els aliments frescos durant més temps és imprescindible per a una cuina sostenible

Així pots conservar el julivert i l'alfàbrega

Així pots conservar el julivert i l'alfàbrega / @jordicruzof

Cristina Clopés

Avui dia tenim múltiples opcions per cuinar correctament. A més, conservar els aliments durant més temps ja no suposa un mal de cap, gràcies a trucs d'influencers o de xefs reputats, com el cas de Jordi Cruz. Així doncs, si vols aconseguir una major durabilitat i sostenibilitat a la cuina, només has de continuar llegint, perquè el xef amb diverses estrelles Michelin té la resposta.

El xef manresà al capdavant del restaurant ABaC a Sarrià-Sant Gervasi no sols és famós per aparèixer a MasterChef com a presentador i jurat del programa. A més, és un gran professional de la cuina amb diverses estrelles Michelin repartides en diversos restaurants en els quals ell participa o hi ha participat de forma activa: Angle, ABaC, Estany Clar i Atempo. En total té sis estrelles Michelin.

En aquest cas, et vinc a explicar un dels secrets més ben guardats del xef per tal de conservar les herbes aromàtiques durant més temps. La primera estratègia és agafar un pot alt i emplenar-lo una miqueta d'aigua, sense passar-nos. Després agafar, per exemple, el julivert i posar-lo a dins, les arrels que toquin l'aigua. Seguidament, agafem paper film i cobrim l'entrada de l'aire per tal de millorar la conservació. El xef recomana posar-les a la nevera, tot i que, també poden estar fora d'ella.

L'altra opció que mostra és la de conservar l'alfàbrega en un tupper, envàs o bossa de congelats. Abans de fer això, hem d'agafar un paper de cel·lulosa o paper de cuina de tota la vida, i xopar-lo amb una mica d'aigua. Després agafarem aquest tovalló i el posarem obert sobre la taula. A continuació agafarem l'espècie i l'embolicarem amb el tovalló, sense fer pressió; enrotllant-la suaument. Per poder acabar amb la conservació, haurem d'agafar algun dels objectes que hem dit a l'inici i posar-les a dins. Finalment, haurà d'anar a la nevera.

Aquests dos procediments serveixen per mantenir les fulles hidratades, sense que tinguin contacte directe amb l'aire. Una forma de mantenir els aliments durant més temps en perfectes condicions.

