La ciència explica per què no tens ganes de fer exercici: un "interruptor" activa les ganes de moure's
Un grup d'investigadors espanyols ha descobert dues proteïnes que activen l'àrea del cervell que controla el moviment
Javier Fidalgo
Cada gener és habitual que milers de persones s'apuntin al gimnàs per començar a fer exercici. Entrenar regularment és un dels propòsits d'any nou més comuns. Això no obstant, la constància és difícil d'aconseguir per molts motius.
De vegades, aquesta irregularitat sol produir-se per manca de motivació. Tot i això, hi ha una raó científica que explica per què no tenim ganes de fer esport.
Així ho assegura un grup d'investigadors espanyols, que han descobert un interruptor que estimula o frena la voluntat de fer exercici. Segons l'estudi, hi ha dues proteïnes que activen l'àrea del cervell que controla el moviment i influeix en les ganes de mantenir-se actius.
Aquestes proteïnes, presents als músculs, manen un senyal d'aprovació al cervell. Guadalupe Sabio, investigadora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), detalla el descobriment:
"Hem descobert una via de senyalització molecular entre múscul i cervell que controla que, quan fem exercici, tinguem aquest impuls de fer encara més", explica l'autora.
Claus del descobriment
L'estudi ha estat publicat a la revista 'Science Advance' i indica que hi ha proteïnes que s'activen en fer exercici, incitant a l'activitat. D'altra banda, aquest interruptor funciona a la inversa.
"Les proteïnes que produeix el múscul amb l'exercici es regulen entre si, per evitar que el desig d'exercitar-se acabi perjudicant l'organisme", assenyala Sabio. En aquest context, la investigadora destaca que la descoberta és clau per a les persones amb obesitat.
"Hi hem vist que hi ha una inhibició de les proteïnes. Això ens porta a justificar de forma orgànica perquè els costa més posar-se en actiu", explica Sabio. A més, aquesta troballa podria ajudar entrenadors i entrenadores a dissenyar els seus programes amb més eficiència.
"Es pot estudiar, cosa que m'interessa molt, si diferents tipus d'exercicis (peses, córrer, CrossFit...) estimulen més o menys, i també si tenen el mateix efecte en una persona obesa que en una no obesa", reflexiona a la publicació.
