Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: "Només ho entendrem quan siguem avis"
El comunicador reflexiona a les seves xarxes socials sobre la importància de l'enllaç destacant els valors, el suport i l'amor incondicional que transmeten
Mariona Carol Roc
En una publicació al compte d'Instagram, el psicòleg Javier de Haro ha volgut retre homenatge a una figura essencial dins de les famílies: els avis.
Amb el seu estil proper i reflexiu, el comunicador va compartir un missatge que ha ressonat entre milers de seguidors per la sinceritat i la tendresa.
"Àvies n'hi ha de molts tipus. Com a pares i mares. Però això no obsta que, en general, l'enllaç d'un net amb els seus avis pugui ser meravellós i necessari", escriu De Haro, obrint una reflexió sobre el paper que compleixen els grans en la criança i el desenvolupament dels nens.
Molt més que moixaines i capricis
L'autor vol acabar així el mite que els avis només hi són per malcriar els nets. "Aquest mite que diu que els avis només hi són per a consentir-los s'ha de bandejar. No és cert", afirma contundent.
Segons De Haro, els avis també ensenyen valors fonamentals com “el respecte, la tradició, la tolerància, la paciència, l'empatia o l'amor incondicional”, moltes vegades sense proposar-s'ho, de manera natural.
A més, subratlla que el seu paper transcendeix el que és afectiu: "Són un referent més. Són un suport fonamental per a moltes famílies. Són una font de felicitat per als seus nets".
"Gràcies avis per ensenyar-los i educar-los tant"
En un to més personal, De Haro va recordar amb humor les diferències entre la criança que van rebre els fills i el tracte que els avis donen als seus nets:
“A tu també et portaven recte i, en canvi, amb els seus nets, els nostres fills, són tot al contrari?”, es pregunta entre rialles, al·ludint a una realitat amb què molts pares se senten identificats.
Tot i això, conclou la seva reflexió amb gratitud:
“Encara que en el fons ens faci una mica de ràbia, perquè a nosaltres ens porteu rectes i amb ells sou tot el contrari, gràcies avis per ensenyar-los i educar-los tant”.
Una lliçó de vida
La publicació de Javier de Haro es converteix així en un recordatori sobre el valor intergeneracional i el paper dels avis com a educadors emocionals i transmissors de saviesa i valors.
“Crec que realment només ho entendrem quan siguem avis, no creus?”, conclou el comunicador, deixant oberta una reflexió que convida a mirar amb tendresa i respecte als qui, des de la seva experiència i amor, deixen empremtes inesborrables a la vida dels seus nets.
Reaccions
Amb aquesta publicació, el psicòleg ha aconseguit tocar la fibra sensible dels seus seguidors, els quals mostren el seu agraïment i amor pels avis als comentaris.
Per exemple, @susanica77 diu: "Així és, els avis són meravellosos. I l'enllaç que tenen amb els nets no es pot descriure. Quina sort té el meu fill de tenir els seus quatre avis!!!".
Fins i tot el mateix autor de la publicació mostra el seu agraïment cap als avis del seu fill Javier: "Gràcies àvia Fina, àvia Dolores i avi Cèsar pel fàcil que feu que sigui tot. Però sobretot per la relació i el vincle que teniu amb Javier… és meravellós veure tanta complicitat, amor i felicitat quan està amb vosaltres".
