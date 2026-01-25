Ni fer peses ni 10.000 passos: la clau que marca la diferència en la teva forma física i salut segons una prestigiosa investigació científica
Els estudis apunten que aquest canvi a la teva rutina redueix en un 10% totes les morts a la majoria dels adults
Pablo Varela
Fer una mica més d'esport, menjar i dormir una mica millor pot millorar la salut i la forma física de manera notable entre les persones que es cuiden menys. Sona a obvietat, però segons un estudi publicat recentment a les prestigioses revistes científiques The Lancet i eClinicalMedicine, la clau per reduir la mortalitat està en aquest matís: una mica més.
Aquestes investigacions parteixen d'una premissa comuna i aconsegueixen contrastar-la amb l'evidència científica: ser menys sedentari, menjar una mica millor i aconseguir un son de més qualitat, per petites que siguin aquestes millores, mostren un gran impacte en la salut i l'esperança de vida.
Cinc minuts per marcar la diferència
L'estudi publicat per The Lancet, titulat «Morts que podrien evitar-se amb petits canvis en l'activitat física i el temps sedentari», aprofundeix com impacta en la salut fer només 5 minuts més al dia d'activitat física moderada.
Aquest petit increment a l'activitat física habitual està associada a una reducció del 10% de totes les morts en adults que fan alguna activitat física moderada (durant uns 17 minuts al dia de mitjana) i del 6% en persones menys actives (2 minuts d'activitat de mitjana).
Si anem una mica més enllà, l'estudi mostra que reduir 30 minuts al dia el temps de sedentarisme rebaixa un 7% totes les morts en adults que passen 10 hores al dia sense moure's. Així mateix, la investigació apunta que amb 10 minuts d'activitat lleugera al dia es redueixen en un 15% totes les morts a la majoria d'adults.
L'estudi s'ha desenvolupat durant 8 anys en què s'han mesurat l'activitat física i el temps de sedentarisme de més de 135.000 adults de set grups a Noruega, Suècia i els Estats Units, així com del Biobanc del Regne Unit.
La recepta de la salut: descans, esport i nutrició
D'altra banda, la investigació d'eClinicalMedicine, revista especialitzada en medicina pertanyent al grup The Lancet, aplica un plantejament semblant i l'amplia a la qualitat del son i de la dieta. Igual que l'altre estudi, assenyalen que els petits canvis repercuteixen en una esperança de vida més gran dels que tenen pitjors hàbits.
Segons els autors, cinc minuts més de son, dos minuts més d'activitat física i mitja ració extra de verdures és la recepta per aconseguir un any més de vida en els que es cuiden menys. Si el que volem millorar la nostra salut i allargar la nostra esperança de vida 9 anys més, assenyalen que la combinació òptima és la següent:
- Entre 7 i 8 hores de son al dia
- 40 minuts d'activitat física moderada o intensa
- Portar una dieta saludable
En aquest cas, la investigació ha seguit 60.000 persones del Biobanc del Regne Unit, reclutades entre el 2006 i el 2010, i amb un seguiment mitjà de vuit anys. Ambdues investigacions assenyalen que s'han centrat en països rics, per la qual cosa caldria fer més estudis en nacions amb menys ingressos per demanar més dades.
Tots dos estudis reforcen la tesi que aquests petits canvis suposen un gran canvi en la salut de les persones, canvis realitzables i no gaire difícils d'introduir al nostre dia a dia.
