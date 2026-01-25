"El robatori a Barcelona que està aterrint a TikTok"
Joves asiàtics alerten sobre la inseguretat a la ciutat mentre les dades oficials parlen d’una Barcelona més segura.
En els últims dies, Barcelona ha tornat a ser protagonista a les xarxes socials, però aquesta vegada no per la seva arquitectura ni la seva gastronomia. Diversos turistes asiàtics han publicat vídeos a TikTok denunciant el temor a ser víctimes de robatoris, i la ciutat s’ha convertit en un tema candent a internet.
Els vídeos mostren joves preocupats per la presència de carteristes a les zones més turístiques, amb consells pràctics per protegir-se. Una turista asiàtica, per exemple, ha compartit un vídeo on explica com lliga el seu mòbil a la seva bossa de mà per evitar que li robin. "Me’n vaig de Barcelona sense haver patit cap robatori", afegeix als comentaris, tot destacant que la sensació d’inseguretat sembla estar augmentant entre els turistes.
Però, és Barcelona realment tan perillosa com sembla a les xarxes? La percepció que es té de la ciutat contrasta amb les dades oficials publicades per l’Ajuntament de Barcelona, que assenyalen una millora significativa en matèria de seguretat. Segons l’informe, els delictes han disminuït un 8,8% durant el primer trimestre de 2025 en comparació amb l’any anterior, i fins a un 22,9% respecte a 2019.
Entre els tipus de robatori més destacats, els furts han baixat un 6,8%, els robatoris violents a la via pública un 5,5%, i els robatoris amb força en domicilis han caigut un 31,4%. L’informe revela que, malgrat la creixent preocupació de molts ciutadans i turistes, la seguretat a Barcelona està millorant any rere any.
Però, com és possible que les xarxes socials projectin una imatge tan diferent? El contrast entre les dades oficials i la imatge que circula per internet genera un debat interessant: fins a quin punt les percepcions a les xarxes poden influir en la realitat?
