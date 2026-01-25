Entendre-hi més
La síndrome de les ‘superdones’: per què l’èxit professional fa que fracassin en l’amor?
Un estudi revela que les dones que triomfen en les seves carreres tenen més dificultats per trobar parella perquè els homes se senten intimidats davant l’empoderament femení. Sis dones d’èxit expliquen les seves experiències
Juan Fernández
L’accés a les esferes del poder dut a terme per les dones en els últims anys en infinitat de sectors professionals no només té conseqüències en termes de lideratge i de conquestes igualitàries; també té derivades psicològiques i emocionals que sovint queden fora del radar dels estudis que monitoren els canvis socials. Que cada vegada hi hagi més dones ocupant els llocs de màxima rellevància en multinacionals, grans empreses, grups polítics i entitats de tot tipus es considera una història d’èxit del feminisme en la seva lluita per la igualtat de la qual tota la societat s’alegra i es beneficia. No obstant, aquest relat rutilant no sempre presta atenció a com aquestes dones estan vivint aquesta transformació des del punt de vista afectiu i quines conseqüències està tenint per a elles en àmbits tan delicats com l’amorós. Això acostuma a quedar per a la sessió amb el terapeuta o la xerrada íntima amb les amistats de confiança, i allí, al divan o en la confessió pròxima, sovint afloren queixes i frustracions que posen un contrapunt ombrívol a la història triomfal de l’empoderament femení.
El veterà psicòleg barceloní Antoni Bolinches va publicar a finals de l’any passat un assaig –reedició d’un altre homònim editat el 2020 i que va quedar enfosquit per la pandèmia– el títol del qual posa nom a un fenomen que, segons assegura, va en augment, però del qual rarament es parla: ‘La síndrome de les superdones’ (Editorial Amat). «La meva tesi és que l’èxit professional, econòmic i social té conseqüències contradictòries per a homes i dones en el pla afectiu: així com a ells els aporta atractiu i els permet multiplicar les seves opcions per tenir relacions, a elles els penalitza i els complica la vida a l’hora de trobar parella. La conseqüència d’aquesta paradoxa és que hi ha moltes dones, cada vegada més, que han triomfat en les seves carreres professionals, però estan soles en contra del seu desig», resumeix el psicòleg.
Bolinches, que és president d’honor de la Societat Catalana de Sexologia, arriba a aquesta conclusió després d’analitzar 150 testimonis de «dones d’èxit» que han passat per la seva consulta, o que ha tractat en el pla personal i amb les quals ha travat amistat, i que li traslladen una mateixa frustració: «Totes són guapes, poderoses, cultes i triomfadores, però senten que no troben homes del seu nivell que puguin ser les seves parelles, o els que troben no s’atreveixen a acostar-se a elles malgrat l’atractiu que atresoren», descriu.
L’èxit té conseqüències contradictòries per a homes i dones en el pla afectiu: a ells els aporta atractiu i els permet multiplicar les seves opcions per tenir relacions, però a elles els penalitza i els complica la vida a l’hora de trobar parella
Homes qüestionats
La seva explicació a aquest fenomen és doble: «D’entrada, tenen en contra l’estadística: són dones exigents i no estan disposades a tenir relacions amb qualsevol, necessiten homes que estiguin al seu nivell, cosa que redueix el nombre de candidats», adverteix Bolinches abans de remarcar el factor que, segons la seva opinió, està en l’arrel d’aquesta disfunció: «Els homes que estarien cridats a ser les seves parelles, atès l’estatus socioeconòmic en què es mouen, prefereixen estar amb dones menys rellevants i poderoses, perquè creuen que així se sentiran menys qüestionats i poden exercir el comandament en la relació. En canvi, davant una dona triomfadora i amb les idees clares, se senten intimidats. Per això, prefereixen evitar-les», raona el terapeuta.
EL PERIÓDICO ha parlat amb sis dones de diferents perfils i rangs d’edat, però totes amb exitoses carreres professionals a la seva esquena, que corroboren la tesi de Bolinches a partir de les seves experiències personals o d’amigues seves, tot i que amb matisos. «El món ha canviat, les dones hem accedit al poder en condicions d’igualtat amb els homes, però molts continuen veient l’èxit femení com una anomalia o una amenaça, i això els descol·loca», apunta Ana Bujaldón, presidenta de la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE).
Reconeix que aquest tema de vegades surt a col·lació en converses privades amb associades i col·legues seves, però adverteix: «La soledat de la dona d’èxit no és conseqüència del seu èxit, sinó d’estar vivint en un moment de transició. Els rols han canviat, però les mentalitats tarden més a fer-ho, i encara hi ha massa homes que creuen que la seva missió en la vida és ocupar una situació superior en la parella. La pregunta del nostre temps és: ¿estem preparats per mantenir relacions realment igualitàries? I no en tinc clara la resposta».
Els rols han canviat, però les mentalitats tarden més a fer-ho, i encara hi ha massa homes que creuen que la seva missió en la vida és ocupar una situació superior en la parella
La periodista i expresentadora d’informatius Gloria Lomana dirigeix la fundació 50&50 Gender Leadership per promoure la igualtat i el lideratge femení en empreses i institucions. Està habituada a tractar dones que són CEO, directores generals, caps d’equip o responsables d’àrees d’importants companyies i reconeix que el revers solitari de l’empoderament femení, que ella es resisteix a anomenar síndrome, és un lloc comú a partir de cert nivell d’èxit professional. «Tinc moltes amigues amb aquest perfil professional, que a més són atractives, tenen una bona posició econòmica i una intensa vida social, i que em diuen: no aconsegueixo lligar, els homes no se m’acosten, sento que els faig por», revela.
Segons la seva opinió, aquest fenomen està condicionat per la manera tan dispar que tenen homes i dones d’entendre les relacions afectives quan arriben al cim de les seves carreres. «Hi ha molt home triomfador que està encantat de passejar de la mà d’una dona-trofeu tot i que no li aporti res intel·lectualment. En canvi, la dona que ha arribat a dalt de tot en la seva carrera desitja compartir les seves inquietuds amb un home que estigui al seu nivell en tots els aspectes. Nosaltres no volem un acompanyant per lluir-lo com una bossa de mà. I si no trobem el que busquem, preferim estar soles, que ja estem bé així», distingeix la periodista.
La dona que ha arribat a dalt de tot en la seva carrera desitja compartir les seves inquietuds amb un home que estigui al seu nivell en tots els aspectes. Nosaltres no volem un acompanyant per lluir-lo com una bossa de mà. I si no trobem el que busquem, preferim estar soles, que ja estem bé així
Aquesta opció la coneix bé –per la seva experiència personal i la de la seva xarxa d’amigues– la consultora per a empreses Liana Knight. Criada a Nova York, fa cinc anys va fundar a Barcelona, junt amb dues emprenedores com ella, Juno House, el primer club social femení de la ciutat. «Conec un munt de dones d’èxit que viuen en ciutats d’arreu del món i que han optat per quedar-se soles davant la dificultat per trobar un company que estigui al seu nivell», confessa, i afegeix aquesta reflexió: «Som la primera generació de dones que escull aquest camí, per sobre de la maternitat o el matrimoni. Això comporta un debat filosòfic sobre els canvis socials i d’estil de vida que estem experimentant».
Ella ara té parella, però reconeix haver topat en múltiples ocasions amb els senyals de la «síndrome» que descriu Bolinches, i relata una anècdota personal a tall de mostra. «Una vegada vaig tenir una cita amb un noi. Vam parlar de les nostres feines, ens vam entendre, hi va haver connexió, però l’endemà em va escriure: ‘crec que això nostre no funcionarà perquè tu guanyes més diners que jo, prefereixo no continuar veient-te’».
Conec un munt de dones d’èxit que viuen en ciutats d’arreu del món i que han optat per quedar-se soles davant la dificultat per trobar un company que estigui al seu nivell
Frustracions i culpes
Els gabinets psicològics són els confessionaris on acostuma a supurar l’impacte emocional que causa aquest tipus de frustracions. «Sovint, la dona que ha triomfat a la feina però ha fracassat en l’amor es culpa a si mateixa de la seva situació. És habitual que arribi a la consulta dient que el problema està en ella, que no encaixa, que espanta els homes, o que ser una dona autònoma i d’èxit, en el fons, és una desgràcia», revela la psicòloga Sandra López Gallego, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
El que crida l’atenció, explica la terapeuta, és que la «descol·locació» és compartida pels dos sexes. «També tractem homes que es veuen incapaços de manejar aquesta situació perquè van créixer amb un model que donava prioritat a l’home en les relacions i considerava la dona com el seu complement, i se senten perduts davant una dona que els parla de tu a tu o que pren la iniciativa», adverteix.
Sovint, la dona que ha triomfat a la feina però ha fracassat en l’amor es culpa a si mateixa de la seva situació. És habitual que arribi a la consulta dient que el problema està en ella, que no encaixa, que espanta els homes
Sembla haver-hi consens que el vell model de masculinitat necessita ser revisat, però la temptació de descarregar sobre els homes tota la responsabilitat dels desajustos que causa l’empoderament femení en el terreny sentimental és rebutjada per moltes dones. «El victimisme no condueix a res, i les dones que creuen que els seus assoliments professionals els estan impedint tenir relacions afectives satisfactòries ho han d’evitar», defensa Anna Vicen Renner, ‘coach’ especialitzada en sexualitat i relacions de parella. Per la seva trajectòria personal –ella també ha sigut una emprenedora en diversos camps professionals– i el testimoni d’amigues i persones que ha tractat en la seva consulta, coneix bé aquesta «sensació de desconfiança» que genera l’èxit femení, però convida a combatre-la.
D’entrada, canviant la mirada. «Creure que els homes ens defugen perquè s’espanten al veure’ns poderoses és només una percepció que està en nosaltres, i que es pot acabar convertint en una excusa per no canviar la nostra situació. En realitat, ser poderoses ens fa atractives. És la nostra responsabilitat trobar la manera d’utilitzar aquest poder com una eina per connectar amb la persona adequada. Potser, fent el primer pas, provant d’entendre l’altre i posant-l’hi fàcil», suggereix.
El victimisme no condueix a res, i les dones que creuen que els seus assoliments professionals els estan impedint tenir relacions afectives satisfactòries ho han d’evitar
En el seu estudi, Antonio Bolinches proposa una recomanació similar per a les superdones que troben dificultats en l’amor: «És probable que l’home que li agrada també se senti atret per ella, però que alhora es vegi intimidat pel poder que desprèn. Si ella actua amb intel·ligència constructiva i empatia, el pot ajudar a vèncer les seves objeccions», proposa el psicòleg.
Gaudir de la vida
Fer de la debilitat virtut és un leitmotiv al qual també s’apunta l’advocada matrimonialista Elena Crespo. La seva experiència laboral –és una lletrada d’èxit, titular del seu propi despatx, des del qual ha gestionat infinitat de separacions conjugals– i personal –ella també està divorciada– li ha permès conèixer de prop els conflictes que generen els desequilibris econòmics i professionals en les parelles i té un missatge per a les dones poderoses i lliures de compromisos: «Benvinguda sigui aquesta síndrome, perquè és senyal que hem assolit cotes de poder. A una superdona, li diria que ha d’aprofitar la seva situació, que gaudeixi de la vida i del seu estatus econòmic, que es cuidi, que es doni plaers i que s’ho passi bé. I sobre l’amor, que sigui oberta. Si és una dona d’èxit, segurament ja té una certa edat i no està en condicions de ser gaire exigent. Ja no necessita un pare per als seus fills ni un puntal per a la seva vida, perquè és una dona autònoma, necessita un company amb qui passar-s’ho bé».
Segons la seva opinió, la veritable igualtat arribarà quan les dones «enterrin d’una vegada el conte del príncep blau», independentment de la seva condició econòmica. «Hem d’aprendre dels homes, que saben deixar de banda les dependències emocionals i gaudir de la vida», suggereix.
La dona d’èxit no necessita un pare per als seus fills ni un puntal per a la seva vida, perquè és una dona autònoma, necessita un company amb qui passar-s’ho bé
¿La soledat està cridada a ser el preu afectiu que han de pagar les dones poderoses? «Haurem d’aprendre a relacionar-nos d’una altra manera amb els homes i amb l’amor, però al que no renunciarem mai és a les cotes d’autonomia que hem aconseguit», respon Maialen Goya. Als 72 anys, el seu testimoni és la prova que la ‘síndrome de les superdones’ no coneix edat.
Empresària donostiarra d’èxit, es va divorciar del seu marit fa més de 30 anys i des d’aleshores ha tingut cinc parelles, «i als cinc els vaig deixar jo perquè em vaig desenamorar», adverteix. Avui es declara «oberta a l’amor», però no a qualsevol preu, ni amb qualsevol ‘partenaire’. «La situació ha canviat i ara som nosaltres les que triem. I per tenir al costat una persona avorrida o que intenti dirigir-me, prefereixo estar sola», adverteix.
