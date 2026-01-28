Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?

Spa, vistes de muntanya i pistes a només nou minuts: l’allotjament que ha escollit Norma Duval per una escapada a la neu en família

L'Hotel &amp; Spa Real Villa d'Anayet, ubicat a Canfranc-Estació, on s'ha allotjat Norma Duval

L'Hotel & Spa Real Villa d'Anayet, ubicat a Canfranc-Estació, on s'ha allotjat Norma Duval / Booking

Abril Benítez

Si busques una escapada d’hivern amb neu, relaxació i ambient de Pirineu, hi ha un nom que comença a sonar amb força entre els qui volen combinar pistes d’esquí i comoditat: el Villa d'Anayet, a Canfranc-Estació. L’última a recomanar-lo ha estat Norma Duval, que ha compartit a les xarxes una imatge a Candanchú i un missatge d’agraïment cap a l’hotel on s’ha allotjat: “Moltes gràcies pel tracte rebut. Un hotel entranyable”.

L’atractiu principal és clar: estar instal·lat al cor del Pirineu aragonès i tenir les pistes de Candanchú a només nou minuts. Una distància perfecta per aprofitar el dia a la neu sense renunciar a tornar a la tarda a un espai pensat per desconnectar.

Un hotel de quatre estrelles amb balneari per rematar el dia d’esquí

El Villa d'Anayet és un hotel de quatre estrelles amb balneari, restaurant, terrassa i fins i tot piscina exterior (ideal a l’estiu). Està construït amb fusta i pedra, seguint l’estètica típica pirinenca, i se situa a 1.190 metres d’altiamb vista ates a les muntanyes que l’envolten: un d’aquells llocs on el paisatge ja forma part de l’experiència.

Candanchú: l’estació històrica del Pirineu

A pocs quilòmetres, Candanchú continua sent un referent per als amants de la neu: és una de les estacions amb més història d’Espanya i ofereix pistes per a tots els nivells, des de zones d’iniciació fins a trams més exigents. I quan s’acaba l’esquí, el pla es completa fàcilment: hotel + sbalneari+ descans.

Notícies relacionades

Si l’objectiu és una escapada rodona —esquí al matrelaxacióelax a la tarda—, aquest és el tipus d’hotel que explica per què tants viatgers (i alguns famosos) el posen a la llista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any

El periodisme treu pit en l’acte del Premi Planes d’investigació

El periodisme treu pit en l’acte del Premi Planes d’investigació

Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol

Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol

Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB

Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB

Necrològiques del 29 de gener del 2026

Necrològiques del 29 de gener del 2026

Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?

Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?

S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada

S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada

El Govern i ERC plantegen que el director de Rodalies Catalunya assumeixi també la gestió de Renfe

El Govern i ERC plantegen que el director de Rodalies Catalunya assumeixi també la gestió de Renfe

Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj

Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj
Tracking Pixel Contents