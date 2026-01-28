Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
Spa, vistes de muntanya i pistes a només nou minuts: l’allotjament que ha escollit Norma Duval per una escapada a la neu en família
Si busques una escapada d’hivern amb neu, relaxació i ambient de Pirineu, hi ha un nom que comença a sonar amb força entre els qui volen combinar pistes d’esquí i comoditat: el Villa d'Anayet, a Canfranc-Estació. L’última a recomanar-lo ha estat Norma Duval, que ha compartit a les xarxes una imatge a Candanchú i un missatge d’agraïment cap a l’hotel on s’ha allotjat: “Moltes gràcies pel tracte rebut. Un hotel entranyable”.
L’atractiu principal és clar: estar instal·lat al cor del Pirineu aragonès i tenir les pistes de Candanchú a només nou minuts. Una distància perfecta per aprofitar el dia a la neu sense renunciar a tornar a la tarda a un espai pensat per desconnectar.
Un hotel de quatre estrelles amb balneari per rematar el dia d’esquí
El Villa d'Anayet és un hotel de quatre estrelles amb balneari, restaurant, terrassa i fins i tot piscina exterior (ideal a l’estiu). Està construït amb fusta i pedra, seguint l’estètica típica pirinenca, i se situa a 1.190 metres d’altiamb vista ates a les muntanyes que l’envolten: un d’aquells llocs on el paisatge ja forma part de l’experiència.
Candanchú: l’estació històrica del Pirineu
A pocs quilòmetres, Candanchú continua sent un referent per als amants de la neu: és una de les estacions amb més història d’Espanya i ofereix pistes per a tots els nivells, des de zones d’iniciació fins a trams més exigents. I quan s’acaba l’esquí, el pla es completa fàcilment: hotel + sbalneari+ descans.
Si l’objectiu és una escapada rodona —esquí al matrelaxacióelax a la tarda—, aquest és el tipus d’hotel que explica per què tants viatgers (i alguns famosos) el posen a la llista.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any