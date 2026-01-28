No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
La Policia Nacional ofereix eines gratuïtes per evitar les trucades comercials i protegir la privadesa dels usuaris
Zoe Camps Corral
Ens hem acostumat tant a les trucades comercials -també conegudes com a spam- que hem normalitzat la seva contínua aparició en el nostre dia a dia. De manera repetida, rebem trucades comercials realitzades amb la intenció d'oferir-nos productes i serveis nous o alternatius.
El problema és que, normalment, no ens interessa allò que ens ofereixen o no ens ho estan oferint en el millor moment.
Fabricants i Govern al mateix bàndol
Teleoperadores i fabricants dels mateixos telèfons mòbils s'han anat actualitzant perquè el nostre dispositiu ens posi en preavís quan detecta que rebem una trucada de correu brossa. Tot i això, no n'hi ha prou.
En resposta a la preocupació conjunta, el 13 de novembre de l'any passat, el Congrés dels Diputats va aprovar l'anomenada Llei de Serveis d'Atenció a la Clientela, impulsada pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. L'11 de desembre de 2025 es va ratificar.
Teòricament, aquesta llei "suposa l'aprovació de la primera llei que regula els serveis d'atenció al client i estableix estàndards de qualitat per garantir que no es perpetrin abusos al consumidor".
Tal com explica el mateix ministeri de Pablo Bustinduy, “entre les mesures més destacades que inclou el text hi ha posar fi a les anomenades spam”, entre moltes altres.
Què faig si ja sé que és spam?
Tot i això, sembla que encara són moltes les persones que continuen rebent trucades d'empreses que no són del seu interès. Així doncs, lluny de donar “més poder als consumidors i consumidores per fer valer els seus drets davant de les empreses”, com pretenia Bustinduy, les coses segueixen com sempre.
Com que les solucions definitives sembla que trigaran, el més efectiu serà buscar mesures amb efectivitat immediata; així que aquí et donem algunes claus:
Si reps una trucada i el mòbil t'avisa que és 'spam' tens dues opcions:
- La primera és penjar abans d'agafar-la i bloquejar el número de telèfon, encara que aquesta és una solució momentània, perquè així et continuaran trucant. De fet, els acabes de confirmar que el teu mòbil està actiu, i et trucaran des d'altres números.
- La segona opció és ser ràpid, concís i directe, però sense ser maleducat. “No m'interessa i vull que elimineu el meu número de telèfon de la vostra base de dades”.
Altres mètodes per esquivar-les
També és important recordar que mai no cal respondre amb un “Sí?” perquè es pot tractar d'una estafa on busquen clonar la teva veu i suplantar la teva identitat. De la mateixa manera, tampoc no cal compartir les dades personals sota cap circumstància.
La Policia Nacional també va oferir una solució, a finals de novembre, perquè els usuaris deixin de rebre aquestes trucades: "Pots evitar aquestes molèsties fàcilment perquè hi ha dues eines que t'ajuden a protegir la teva privadesa. La llista Stop i la llista Robinson són serveis gratuïts on pots inscriure't per no rebre més publicitat. La Robinson farà que no et truquin més o altres mitjans”.
Aquests dos serveis, que són voluntaris i gratuïts, permeten que qualsevol persona es pugui oposar a rebre publicitat d'empreses amb què no té una relació contractual.
En tots dos casos, les empreses han de consultar els fitxers de les dues llistes abans de fer campanyes de publicitat perquè, si no hi ha una relació contractual prèvia, poden ser sancionades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Aepd). Cal destacar que l'efectivitat d'aquestes dues pàgines sol ser notable a partir del segon mes des que s'inscriu l'usuari.
