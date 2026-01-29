Xavi Abat, advocat, adverteix sobre el vídeo viral sobre com “estafar” una màquina de vending: «Pot comportar penes de presó de fins a 3 anys»
El Codi Penal estableix que enganyar per obtenir un benefici, encara que sigui aconseguir productes d’una màquina, és un delicte
Zoe Campos Corral
Les estafes estan a l’ordre del dia. Tant, que van sortint a la llum nous tipus de fraus que resulten inimaginables. A les xarxes socials s’ha fet viral un vídeo en què s’estafa una màquina de vending, segons explica “l’Advocat de TikTok”, Xavi Abat: «Una persona posa un bitllet amb un tros de cinta adhesiva, retira el bitllet i recupera tant els diners com el producte de la màquina expenedora».
Article 248 del Codi Penal
Tal com explica l’advocat, aquesta és una pràctica cada vegada més recurrent entre treballadors que creuen que l’interior de la màquina els pertany, com si l’empresa posés els productes a la seva disposició. Tanmateix, en realitat la màquina és com qualsevol altra botiga i, encara que sembli surrealista recordar-ho, és obligatori pagar pel que conté.
El que molts d’aquests treballadors desconeixen és que aquesta maniobra no és una ximpleria sense importància. Al contrari, Abat explica que poden ficar-se en un bon embolic: «Ens trobem davant d’un delicte d’estafa de l’article 248 del nostre Codi Penal, amb penes de presó que poden arribar fins als 3 anys».
Penes de sis mesos a tres anys
Si revisem l’article esmentat, podem confirmar que «cometen estafa els qui, amb ànim de lucre, utilitzen un engany suficient per produir error en un altre, induint-lo a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o aliè».
Per aquests motius, el Codi Penal preveu penes de presó de «sis mesos a tres anys». No obstant això, en aquest exemple concret, les penes de presó són inferiors perquè quan «la quantia del que s’ha defraudat no excedeix els 400 euros, s’imposa la pena de multa d’un a tres mesos».
