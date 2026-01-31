Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les 10 conseqüències de dormir amb els teus fills, segons l’educadora Tània Garcia

Segons l’experta, dormir amb els fills contribueix al desenvolupament integral dels infants

I tu dorms amb els teus fills? / freepik

Mariona Carol Roc

Dormir acompanyat no només millora el descans, sinó que també potencia el desenvolupament del cervell infantil.

Segons explica l’educadora infantil i investigadora en neurociència Tània Garcia, en un vídeo publicat al seu compte d’Instagram, la pràctica de dormir amb els fills té efectes positius comprovables en la salut emocional, cognitiva i fisiològica.

“Dormir amb els fills redueix els nivells de cortisol a la sang i genera oxitocina; per tant, el cervell infantil obté tot el que necessita”, explica l’experta.

Deu conseqüències positives

1.Reducció del cortisol i augment de l’oxitocina

Dormir al costat dels pares disminueix l’estrès i activa l’hormona del benestar, creant un entorn segur per al cervell en desenvolupament.

2.Enfortiment de les connexions neuronals

Aquesta proximitat reforça les xarxes neuronals relacionades amb l’autoestima i la seguretat emocional.

3.Son profund i consolidació de l’aprenentatge

En dormir acompanyats, els infants aconsegueixen un descans més reparador, cosa que afavoreix la memòria i l’aprenentatge.

4.Sincronització del sistema nerviós

“Els infants sincronitzen la respiració i la circulació amb l’adult. Això fa que no tinguin ansietat”, assenyala l’especialista.

5.Desenvolupament d’habilitats cognitives i emocionals

Dormir amb els pares afavoreix la presa de decisions, l’autoconeixement i l’autoregulació emocional.

6.Reducció de la por i dels malsons

Dormir amb els fills disminueix la hiperactivitat de l’amígdala cerebral, reduint les pors nocturnes i millorant el descans emocional.

7.Ritmes circadiaris saludables

La presència d’un adult ajuda a regular els ritmes biològics naturals, cosa que millora la qualitat del son.

8.Foment de la resiliència

“Com més acompanyats a la nit, més eines per a la vida”, destaquen. La seguretat nocturna es tradueix en fortalesa emocional durant el dia.

9.Producció de serotonina i prevenció de trastorns psicològics

El contacte físic i emocional durant el son estimula la serotonina, reduint el risc d’ansietat o depressió a llarg termini.

10.Construcció de vincles segurs

Dormir amb els fills enforteix la relació afectiva, ajudant-los a desenvolupar relacions sòlides i sanes en el futur.

Més enllà dels mites

Tot i que alguns mites sostenen que dormir acompanyats pot ser perjudicial, les investigacions apunten al contrari.

“Deixa de creure’t històries sobre dormir acompanyats que no tenen res a veure amb la ciència.”

Lluny de ser un costum negatiu, dormir amb els fills es presenta com una pràctica beneficiosa que connecta cos, ment i emocions, i ajuda a construir una infància més segura i feliç.

Reaccions

Després de veure aquest vídeo, alguns usuaris han volgut deixar dubtes i opinions sobre el tema.

Per exemple, @vero_bnice comenta: “I què passa quan el nen es mou moltíssim, es travessa i no para de donar-te colzades, puntades de peu i cops de cap i no et deixa dormir?”; @robredos36 diu: “Per mi els infants, a certa edat, necessiten la seva autonomia, això no impedeix que, si ens crida, hi anem”.

Així mateix, també han sorgit dubtes, com el de @jorge.contreras.marangunich: “I fins a quina edat recomanes continuar dormint amb ells?”.

