Fi als sobres de quètxup i maionesa: desapareixen per sempre dels establiments d'hostaleria
Els locals hauran d'adaptar-se a la nova llei, replantejant alternatives per equilibrar les exigències dels clients, la seguretat alimentària i els costos extra
Zoe Camps Corral
El món avança a peus de gegant. I ja sabem què es diu: per avançar cal deixar anar el passat enrere.
Per això, si el nostre futur ha d'estar basat en un model de desenvolupament sostenible centrat en la descarbonització, l'economia circular i la justícia ambiental, caldrà desfer-se dels elements que entorpeixen el nostre camí.
Adeu als de sempre
Un dia, els supermercats ja no tenien plats i coberts de plàstic, les palletes van començar a ser de cartó i les caixes de poliestirè expandit -el famós porexpan- van desaparèixer.
Així doncs, era qüestió de temps que es busquessin noves normatives per combatre l'impacte dels residus plàstics que encara cohabiten amb nosaltres: ha arribat el moment de les monodosis.
El nou reglament de la UE
La Unió Europea va publicar el 19 de desembre de 2024, al seu Diari oficial, els terminis per suprimir certs formats d'un sol ús en establiments de cara al públic.
Així doncs, el Reglament (UE) 2025/40, del Parlament Europeu i del Consell sobre els envasos i residus d'envasos, dictamina que a partir del 12 d'agost de 2026 els sobres de plàstic, els envasos petits i els recipients monodosis -com el quètxup, l'oli, el sucre, la sal o la maionesa- hauran de desaparèixer de tots els restaurants, bars i cafeteries.
Però això no és tot, perquè els hotels també es veuran afectats per aquesta normativa, que ja no permetrà oferir articles de cortesia als seus clients, com ampolles de minixampús, locions i altres productes d'higiene.
Motius de la mesura
La desaparició dels envasos de plàstic d'un sol ús té l'objectiu de fomentar l'ús de materials reutilitzables o compostables, però sempre oferint alternatives que no posin en risc la seguretat alimentària dels consumidors.
D'aquesta manera, els establiments hauran de replantejar les estratègies de treball per trobar un equilibri entre la llei, les exigències dels clients i els costos extra que els pugui suposar el canvi.
Tot i això, cal destacar que les restriccions també es veuen motivades per mesures relacionades amb la salut pública.
Quines alternatives tenen els hostalers?
L'alternativa principal per a les monodosis, de moment, són els dispensadors recarregables. A diferència dels sobres petits, aquests permeten reduir el malbaratament, reforçar la imatge de compromís ambiental dels establiments i, per descomptat, controlar millor les quantitats.
El sector de l'hostaleria, per part seva, ja està provant alternatives, com els dispensadors certificats, envasos reutilitzables, materials compostables o el lliurament de condiments només a petició. Si aquestes mesures són útils, aleshores seran capaços de reduir residus, controlar el malbaratament i vetllar per la seguretat alimentària dels seus clients.
D'altra banda, la Unió Europea recomana implementar els canvis com més aviat millor per tenir marge d'adaptació al nou sistema, que els suposarà un estalvi a mitjà termini.
En cas que la normativa sigui incompleta, els establiments s'enfrontaran a possibles sancions, tal com ha advertit l'organització política europea.
