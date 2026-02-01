La frase que has de dir per negociar el teu salari en una entrevista (segons una enginyera)
Així pots negociar un salari en la teva propera entrevista de treball sense quedar malament
David Cruz
Si afrontes una entrevista de treball, un dels temes més incòmodes és el salari. En molts casos, no es menciona fins al final de la mateixa, sense gaire oportunitat per al candidat de preguntar per altres condicions relacionades amb el sou. Tanmateix, quedar-nos sense qüestionar absolutament res pot suposar acceptar una oferta salarial molt per sota del mercat.
Sobre aquest tema ha parlat Sofía Sicilia, enginyera i directora d’operacions del web d’Intel·ligència Artificial GPTZone, que ha compartit a les xarxes socials diversos consells pràctics per afrontar la temuda pregunta: “Quines són les teves expectatives salarials?”.
Segons explica, un dels errors més comuns és donar una xifra exacta. En el seu lloc, recomana sempre oferir un rang salarial suficientment ampli per deixar marge a la negociació, basant-se sempre en els salaris habituals del sector, l’experiència i el mercat laboral local.
La fórmula que proposa és clara i directa:
"Basant-me en el que he investigat i en el valor que puc aportar a aquest lloc, busco un rang de X a Y. Sóc flexible segons el paquet de compensació complet i les oportunitats de creixement. Quin rang tenia l’empresa en ment?"
Aquesta resposta funciona per diverses raons. Primer, evita que un sol número limiti l’oferta. Segon, posa el focus en el valor professional i no en una necessitat econòmica. I tercer, torna la pilota a l’entrevistador, que es veu obligat a mostrar el pressupost real del lloc ofertat.
A més, Sofía adverteix sobre frases que convé evitar, com justificar el salari en funció del que es cobra actualment o mencionar necessitats personals: “això et resta poder en la negociació”, assenyala.
Com a consell final, l’enginyera recomana preparar l’entrevista amb antelació: investigar salaris reals, definir una banda salarial raonable i tenir clar fins a on estàs disposat a cedir. Perquè negociar bé no és ser exigent, sinó estar ben informat i no caure en trucs.
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà