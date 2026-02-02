Jorge Feliu, pilot d'avió, revela el sou: "Fins a 9.000 euros al mes quan et fas comandant"
El salari varia segons l'experiència, el tipus de contracte, el país i l'aerolínia on es treballi
Patricia Páramo
Ser pilot d'avió és una de les professions més admirades i cotitzades del món. Des de petits, molts nens somien volar pels cels al comandament d'un avió comercial, atrets per la idea de viatjar i exercir una professió d'alt prestigi. L'imaginari col·lectiu situa el pilot com una figura de responsabilitat, i no n'hi ha per menys: es tracta d'un dels oficis amb més nivell d'exigència tècnica i preparació.
Amb el pas dels anys, aquesta vocació infantil es manté viva en moltes persones, sobretot quan descobreixen que, a més de la passió per volar, la professió pot oferir una considerable retribució econòmica. És precisament aquesta combinació la que empeny molts joves a formar-se com a pilots comercials, malgrat l'elevat cost i la llarga durada del procés de preparació.
Quant cobra un pilot?
Ara bé, quant cobra realment un pilot d'avió? Encara que des de fora pugui semblar que tots els pilots guanyen xifres astronòmiques des del primer dia, la realitat és força diferent. Segons el testimoni de Jorge Feliu, pilot en actiu, els començaments no són tan espectaculars com se sol pensar. "Quant creieu que cobra un pilot d'aviació al mes, aproximadament? Doncs bé, no és tot tan bonic com es pinta. Al principi els pilots no cobrem una xifra desorbitada", explica.
Durant els primers mesos de carrera, el sou d'un pilot es pot situar entre els 2.000 i els 2.500 euros mensuals. Tot i això, amb el pas del temps i l'acumulació d'hores de vol, el salari tendeix a incrementar-se notablement. “Òbviament, amb l'experiència aquest sou va pujant i, quan et fas comandant, el sou pot arribar als 8.000 o 9.000 euros al mes”, assegura el pilot. Aquestes xifres depenen de múltiples factors: l'aerolínia on es treballi, el tipus d'operació (vols nacionals, internacionals, de càrrega o de passatgers), el contracte signat i el país on s'exerceixi la professió.
Malgrat el temptador que pugui resultar centrar-se en allò que es pot arribar a cobrar, el mateix pilot adverteix sobre la importància d'enfocar-se en altres aspectes. "Més que obsessionar-te amb el que cobraries en un futur com a pilot d'aviació, és més important tenir clar com portaràs la teva formació, quant de temps pots invertir, quants diners gastaràs, quin estil de vida voldries portar en el teu futur com a pilot", reflexiona.
