Què és el xarampió? Símptomes, detecció i tractament
Si la pateixes una vegada estaràs immunitzat de per vida
El Periódico
Després d'una dècada sense transmissió endèmica, el xarampió torna a estar al focus a Espanya: l'OMS li ha retirat el seu estatus de “país lliure del xarampió” en constatar que el 2024 no es pot descartar una cadena de contagis de més de 12 mesos. El repunt de casos (de 14 el 2023 a 227 el 2024 i 397 el 2025) coincideix amb el descens de la cobertura vacunal, especialment a la segona dosi de la triple vírica, que ha caigut per sota del llindar del 95% necessari per frenar un virus altament contagi.
En aquest context, conèixer els símptomes i la detecció precoç resulta clau: identificar els senyals inicials, actuar davant de la sospita i confirmar el diagnòstic amb proves clíniques i de laboratori pot tallar la transmissió, sobretot en borses de població no immunitzada o amb pauta incompleta.
Com es transmet el xarampió?
El xarampió s'inclou dins de les cinc malalties exantemàtiques clàssiques de la infància. Tot i això, gràcies a la introducció de la vacuna davant del xarampió el 1978, la incidència d'aquesta afecció a Espanya havia anat disminuint progressivament.
Per norma general, el xarampió sol contraure's durant la infància, entre els 12 mesos i els quatre anys. És una malaltia molt contagiosa, que es transmet a través del contacte directe amb una persona infectada o bé per l'aire, amb les anomenades gotes de Pflügge (minúscules secrecions que expulsem en parlar, tossir o esternudar).
Les persones que tenen xarampió són contagioses fins cinc dies abans i fins quatre dies després que comenci l'erupció, i el contagi és més gran mentre el pacient té febre, mocs o tos.
Quins símptomes té el xarampió?
La febre alta i els puntets blancs a la pell envoltats d'un halo d'inflamació vermell (el que en medicina es coneix com a exantema maculopàpula) són els principals símptomes d'aquesta malaltia.
A més, es poden identificar altres símptomes com a conjuntivitis o rinitis. En adults pot anar acompanyat de gastroenteritis i afecció hepàtica.
La forma més estesa de facilitar el diagnòstic primerenc del xarampió és fent una anàlisi de sang, que permetrà la detecció dels anticossos enfront de la infecció.
Com prevenir el xarampió?
L'única manera de prevenir la malaltia és mitjançant la vacunació. Actualment, es donen dues dosis de la vacuna del virus atenuat: una als 12 mesos d'edat i una altra de record als quatre anys.
Quin és el tractament per al xarampió?
Davant del virus del xarampió no hi ha una solució antiviral específica. Quan algú pateix el xarampió, el tractament que rep és a base d'antitèrmics per a la febre i antitussígens per a la tos. Els antibiòtics només s'administren quan apareixen complicacions bacterianes.
Durant la infecció, a més, el malalt ha de fer repòs i mantenir-se ben hidratat.
Cal recordar que si una persona ha patit el xarampió queda immunitzada per a tota la vida. Amb tot, prevenir aquesta infecció és important, ja que pot deixar seqüeles com complicacions respiratòries, afecció neurològica, problemes sensorials o immunosupressió.
