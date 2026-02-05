Caminar no és suficient després dels 65 anys: Harvard assenyala l’exercici clau per frenar l’envelliment
Segons els experts, els passos beneficien el cor, però no aturen la pèrdua de massa muscular
Mariona Carol Roc
A Catalunya tenim una cultura molt arrelada de sortir a «fer quilòmetres». Passejades per la carretera de les Aigües, passejades al costat del mar o rutes per la muntanya formen part del dia a dia de milers de persones, moltes majors de 65 anys. Ara bé, experts de la Universitat de Harvard han llançat un missatge que obliga a replantejar aquest costum tan estès: caminar està bé, però no és suficient per frenar l’envelliment real del cos.
Segons el prestigiós centre d’investigació, els passos beneficien el cor, però no aturen la pèrdua de massa muscular, un procés clau en el deteriorament funcional. I és precisament aquí on entra en joc la disciplina que Harvard considera essencial per mantenir l’autonomia i la salut de ferro.
L’entrenament de força: la teva nova assegurança de vida
Harvard assenyala que l’entrenament de força és el veritable «sant grial» per envellir amb qualitat. No es tracta d’aixecar pesos enormes ni d’entrar en un gimnàs ple de màquines: parlem d’exercicis dissenyats per protegir i recuperar la massa muscular, un factor decisiu a partir dels 60.
A Catalunya, la pèrdua de múscul és un dels principals motius d’ingrés hospitalari per caigudes o fractures de maluc. I és que el múscul no és només estètica: és un òrgan metabòlic vital. Quan disminueix, també ho fa la capacitat de regular el sucre, mantenir l’equilibri i moure’s amb agilitat.
La bona notícia és clara: mai és tard per començar a recuperar-lo.
Taitxí i bandes elàstiques: el secret dels parcs catalans
La Harvard Medical School destaca especialment dues pràctiques accessibles i molt efectives:
Taitxí
Tot i que cada vegada més visible en parcs com la Ciutadella, el taitxí continua sent un gran desconegut. Aquest art marcial suau combina:
- Equilibri.
- Força funcional.
- Coordinació.
- Moviments lents i segurs.
Harvard remarca que el taitxí millora la qualitat del son, redueix l’estrès i enforteix la musculatura profunda sense castigar les articulacions.
Bandes elàstiques i exercicis amb pes corporal
Una opció econòmica, adaptable i perfecta per entrenar a casa o a l’aire lliure. I amb només dues sessions es pot notar el canvi. Les dades que cita Harvard són contundents: amb dues sessions setmanals de 30 a 45 minuts, el cos comença a regenerar-se i no es necessiten màquines sofisticades. N’hi ha prou amb:
- El mateix pes corporal.
- Bandes elàstiques.
- Ampolles d’aigua com a resistència.
Entre els beneficis més destacats:
- Més densitat òssia, clau per prevenir l’osteoporosi.
- Més agilitat per pujar escales o moure’s per la ciutat.
- Protecció davant la diabetis i malalties cardiovasculars.
Atenció al «sedentarisme disfressat»
Molts catalans cauen en una trampa molt comuna: caminar 45 minuts i passar la resta del dia asseguts. Això no frena la sarcopènia. De fet, caminar activa el motor, però el xassís –el múscul– es continua deteriorant si no s’entrena. La biologia no negocia: el canvi ha de començar ara. Consultar amb professionals del CAP o de centres esportius pot ajudar a iniciar una rutina adaptada i segura.
Múscul i cervell: una connexió decisiva
Harvard també recorda que enfortir els músculs ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu. El cos i el cervell funcionen com un sistema interconnectat: quan un millora, l’altre també.
Invertir en força avui és invertir en:
- Més autonomia.
- Més qualitat de vida.
- Més anys disfrutant de Catalunya, la gastronomia i el seu paisatge.
Conclusió: envellir és inevitable, perdre força, no
Fer-se gran no es pot evitar. Fer-se gran amb un cos fort, àgil i autònom sí que depèn de les nostres decisions.
