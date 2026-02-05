Els restaurants de Barcelona on van els ‘influencers’ i els famosos
En aquest article farem el que cap gastrònom de pro ni tan sols s’atreviria a pensar: anar als restaurants que acaparen Instagram i TikTok. Els place to be de la faràndula catalana. Els locals preferits de Rosalía i Lamine Yamal. Així es menja al planeta Viralitat
Aquests restaurants et surten tota l’estona al feed i els ‘influencers’ en tenen la culpa. Cares d’hiperventilació, somriures d’orella a orella, mossegades orgàsmiques. Posen la música a tot drap, parlen amb frases atropellades i fan servir una dialèctica facilona. Els ‘influencers’ s’han convertit en un col·lectiu més del paisatge gastronòmic barceloní, li pesi a qui li pesi. I en aquest article farem el que cap gastrònom de pro ni tan sols s’atreviria a pensar: fer-los cas, seguir-los la pista, visitar els restaurants on se senten més còmodes amb les seves càmeres. Així es menja al planeta Viralitat.
1. El ‘place to be’
L’illa dels famosos
L’ascens del Bar Bocata (Trav. de Gràcia, 86) als cims del coolness ha estat meteòric. Vaig acudir a la seva crida just quan va obrir, vaig tastar els seus deliciosos plats de cuina catalana, vaig conèixer el seu equip jove i de seguida em vaig adonar que la proposta seria un èxit. Però mai hauria dit que es convertiria en el place to be definitiu per a ‘influencers’, presentadors, actors, cantants i altres éssers de la faràndula catalana. El Bar Bocata va obrir en el moment adequat (quan a la gent de Barna li va donar pels macarrons de l’àvia) i al lloc adequat (upper Diagonal). I a partir d’aquí, diria que sense buscar-ho, va ser adoptat per gent jove, triomfadora i sobradament famosa, que li ha fet la millor feina de màrqueting que recordo en molt de temps.
I encara que ara s’ha convertit en un spot inaccessible per a NPCs com jo, es mereix tota la viralitat, perquè en aquesta casa es cuina amb coneixement de causa i la professionalitat de sala és intachable. El Bar Bocata és en el seu prime, però em sobra paciència: quan les celebrities locals canviïn d’aires, allà m’hi tornaran a veure, aferrat a la seva truita de patates, una de les millors de la ciutat.
2. Kebabs per a ‘followers’
Cultura gastromeme
Hi ha locals que neixen amb el xip de les xarxes socials incorporat i estan dissenyats per encaixar com un guant en el món de dibuixos animats dels ‘influencers’. L’exemple més diàfan a Barcelona és Kevabrö (Pl. Letamendi, 30), un nou kebab gurmet que s’ha convertit, per mèrits propis, en el més viral de la ciutat. Va publicar una sèrie de vídeos sobre la construcció del negoci i es va guanyar una comunitat de followers amplíssima. I continua penjant mogudes molt elaborades per al delit dels fans.
A més, va tenir l’encert d’adaptar l’estètica i la filosofia del local a la cultura meme: el seu lema és “make kebab sucio again”, per exemple. El millor és que tota la parafernàlia viral està avalada per la qualitat del producte, un kebab amb carns elevades, elaboracions honestes i pa casolà; simple i directe, com la manera com s’adreça a la seva comunitat. No hi ha ni un sol ‘influencer’ de menjar ràpid que no s’hagi gravat enfonsant-hi el musell als seus dürüms. I el negoci va tan bé que acaba d’obrir un altre Kevabrö a Creu Coberta, 105, un espai que ja han repassat de dalt a baix els foodies de torn. Ah, em diuen que és el kebab preferit de Lamine Yamal, per si no tenies prou FOMO.
3. Palades virals
Mariscada ‘low cost’
La pala. Sempre la pala. Qui ens hauria dit que una avorrida pala de metall es convertiria en una de les joguines preferides dels ‘influencers’ i foodies de Barcelona. A Street Fish (Nicaragua, 140) van ser pioners de la mariscada contundent a preus populars i encara avui, quatre anys després, són la referència. Van tenir l’encert de donar a la seva megamariscada un gir pel·liculer que torna boja la parròquia: te la planten a taula amb una pala de sepulturer, un mamotreto de metall que vomita gambes, navalles, cloïsses i musclos a dojo.
La ració és colossal i surt a menys de 20 € per persona. És la mariscada més barata i original que he trobat, i per això atrau els ‘influencers’ com la mel a les mosques. Amb tot, seria injust identificar Street Fish només amb les palades de marisc, ja que també treballa unes tapes marineres gens menyspreables a preus molt interessants. I no te les posen amb pala, tampoc t’hi passis.
4. Excessos napolitans
Pizzes, pastes i reels
Ulls molt oberts. Somriures depravats. Celles arquejadíssimes. Gestos espasmòdics amb les mans. Als ‘influencers’ els agafa el ball de Sant Vito cada cop que visiten La Leggenda di Napoli (Bruc, 55 / Coronel Sanfeliu, 18), una escuderia napolitana extrovertida i barata que estima el soroll de les xarxes i que, a més, té “guarrindongades” d’aquelles que queden tan bé als reels d’Instagram. Verbigràcia: una delirant pizza enrotllada i tallada a rodanxes com si fos sushi, el tronchetto.
La qüestió és que La Leggenda di Napoli és un miracle: vendre pizza Margarita de qualitat a 5,50 € (al restaurant del Bruc) és a l’abast de molt pocs, i això s’ha de valorar. Les pastes són apetitoses i abundants. Racions enormes, colorit màxim, degotalls de burrata, boscos de rúcula, pizzes amb mil ingredients, postres obscens, infinites ofertes per tenir la penya ben enganxada; els hams per a instagramers són ben visibles i els funcionen. Buon e virale appetito.
5. La llar del degoteig
Burgers titàniques
Diuen que els víkings que moren en combat van al Valhalla. Doncs el mateix amb els ‘influencers’ i San Pankracio (Splau, Cornellà), el cel dels fabricants de reels porcins, el retir etern per als qui s’han dedicat en cos i ànima a gravar burgers hipertrofiades amb extra d’anabolitzants. Perquè d’això va la cosa: fer la burger més pornogràfica i degotant del planeta, i la idea té el beneplàcit dels influs especialitzats en aquest format pringós.
El menjar arriba en racions d’elefant i les hamburgueses són un desafiament a l’enteniment humà. Tenen un bun d’arrebossat que només una boa constrictor podria encabir a la mandíbula. Hi ha burgers de diversos pisos no aptes per a la facció minimalista de la smash. Peces amb una injecció hipodèrmica incorporada per endollar-li més formatge al bitxo, hamburgueses degotants que s’han convertit en objecte de desig dels influs necessitats d’engagement. Hauràs de plastificar la pantalla de l’iPhone 17 perquè aquest lloc esquitxa més que el quiròfan de Dexter.
6. Karaoke fins a la sopa
Deliri futurista
Els ‘influencers’ s’hi tornen bojos amb Laowang Hotpot (Progrés, 316), un invent inclasificable que triomfa a Badalona. És un hot pot de ciència-ficció, una fantasia de neons i futurisme asiàtic que t’obligarà a rebaixar la teva intolerància a l’horterada.
Té un supermercat on compres els ingredients del menjar i sembla que això torna boja la penya. Tu t’ho compres, tu t’ho guises, tu t’ho menges. I tu t’ho cantes, perquè aquest espai gegantí també té sales privades amb karaoke, l’ambient ideal per gravar un d’aquells reels dels quals et penedeixes l’endemà al matí.
7. M’agrada la fruita
Maduixes amb ‘glow’
Asseguren que són les millors maduixes amb xocolata del món. Difícil de saber. El que sí que queda clar és que La Fresería (Trafalgar, 1) s’ha convertit en un fenomen pop que va més enllà de la qualitat del seu producte.
Disposa de botigues arreu del territori espanyol, la seva pàgina d’Instagram té més de 169 mil seguidors i els seus vídeos acumulen milions de visualitzacions. No és estrany: ara que el cuqui està tan de moda, aquests gots de sensuals maduixes amb xocolata (Dubai!), cremes dolces (Lotus!), toppings bojos (festuc!) i tones de màrqueting t’asseguren una bona quantitat de likes. I el que interessa: són bones? Doncs sí, és clar; el geni que va tenir la idea de submergir maduixes en xocolata fosa fa anys sabia que apostava sobre segur.
